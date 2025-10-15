HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 16 de octubre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del jueves 16 de octubre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 16:16

Consulta la predicción del horóscopo de este jueves, 16 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

Mejora su pésima situación anímica. Bueno es adquirir, pero mejor es conservar. Sus ideas serán bien recibidas en su trabajo. Aliméntese mejor que hasta ahora.

Tauro

Vida sentimental muy placentera. Hoy podrá sacar mucho rendimiento a su dinero. Su tenacidad en el trabajo es envidiable, siga así. Los mareos pueden ser por una bajada de azúcar; cuídese.

Géminis

Acelerones del corazón, recibirá la flecha de cupido. No se obsesione con asuntos relacionados con el dinero. Su trabajo le va a exigir una voluntad de hierro. Cambie su dieta y no abuse de las grasas.

Cáncer

La felicidad será insuperable para quienes tienen pareja. Por fin podrá salir a comprarse todo a lo que ha echado el ojo. Huya de cualquier posible enfrentamiento en el trabajo. El estómago, su punto débil, se resiente.

Leo

Asumir una ruptura no es tarea fácil; pida ayuda. No se relaje con el control de sus cuentas. Evite encontronazos con sus compañeros de trabajo. Acabe con los excesos y plantéese una vida sana.

Virgo

Su pareja le está dedicando mucha atención, sea receptivo. Ha derrochado demasiado y ahora paga las consecuencias. Un amigo va a intervenir para que se reconozca su trabajo. Las comidas copiosas terminan en malas digestiones.

Libra

Cautela con sus expectativas amorosas. En lo económico, se enfrenta a importantes obstáculos. Aparecerán interesantes oportunidades de trabajo. Proteja su garganta de manera especial.

Escorpio

Compenetración excelente con su pareja. Cuidado con las compras y ventas importantes. Cuenta con el apoyo de sus compañeros de trabajo. La práctica deportiva le ayudará a canalizar su energía.

Sagitario

Su corazón experimentará agradables emociones. Lea la letra pequeña de los contratos para evitarse sorpresas. Los retos laborales le tendrán muy ocupado. Brillante físicamente, con más energía de lo normal.

Capricornio

Hechos imprevistos afectarán a su vida en pareja. Ahorre, no es cuestión de no gastar, sino de administrarse mejor. Llegan cambios en su lugar de trabajo. El insomnio le puede dar un disgusto, si no pone remedio.

Acuario

Su entusiasmo motivará de manera especial a su pareja. Día oportuno para gastar los ahorros y darse algún capricho. Momento profesional muy delicado. Deprimido por esas pequeñas molestias, anímese.

Piscis

Creará un buen ambiente familiar. Se sentirá con ganas de hacer regalos a los suyos. Las cosas de su trabajo deberá tomárselas con calma. Afectado por molestias estomacales.

