¿Qué ha pasado este lunes, 13 de octubre, en Extremadura?
Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 14 de octubre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del martse 14 de octubre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Lunes, 13 de octubre 2025, 22:46

Consulta la predicción del horóscopo de este martes, 14 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

En el entorno familiar la envidia le acarreará problemas. Sus descuidos pueden ocasionarle algún gasto extra. Asuntos profesionales solicitan mayor atención por su parte. Sus pulmones agradecerían el aire puro del campo.

Tauro

Los celos influirán notablemente en la relación con su pareja. Más vale que se dé un capricho, no sea tan ahorrativo. Es el día adecuado para tomar iniciativas en el trabajo. Vigile esas molestias que pueden afectar a su actividad.

Géminis

Conquistará a la persona que le interesa. Los movimientos de dinero actuales serán decisivos después. Día laboral lleno de nuevas ideas y proyectos. Ojo con esa tos que no se le acaba de quitar.

Cáncer

Venus ejerce su influencia para que le embargue la pasión. Prudencia en los asuntos de dinero. Vaya dispuesto a hablar de sus proyectos laborales. Camine más si no quiere tener problemas circulatorios.

Leo

Los recuerdos de amores pasados pueden hacerle sufrir. La suerte está de su parte en todo lo relacionado con el azar. El ambiente laboral va a estar algo tenso. Necesita un aporte vitamínico extra en su dieta.

Virgo

Nada puede irle mejor que el amor. No se debe agobiar por las obligaciones económicas. Se esforzará en aprender un nuevo trabajo. Es probable que aparezca algún dolor de cabeza.

Libra

Mayor estabilidad en los sentimientos. Si tiene dinero ahorrado no sería mala idea que lo invirtiera. El agobio no es bueno para terminar el trabajo a tiempo. Encontrarse de maravilla no significa bajar la guardia.

Escorpio

Debe aprovechar su atractivo para «ligar». Puede producirse un movimiento bancario beneficioso. Hoy será un día de muchos problemas en el trabajo. Vigile esas molestias para que no vayan a más.

Sagitario

Posibilidad de discusión con un buen amigo. Aparecen numerosos gastos que podrá afrontar. La jornada laboral transcurrirá sin incidencias. Cuidado con las lesiones por hacer tanto ejercicio.

Capricornio

Los demás no le expresan sus emociones como le gustaría. Hay que aprender a ahorrar. Importante encuentro profesional de cara al futuro. Dé mucha importancia al descanso.

Acuario

En el amor, piense antes de lanzarse a la acción. Plantéese pedir un préstamo a una persona de confianza. Profesionalmente, consigue sus fines y proyectos. Ponga más orden en las comidas.

Piscis

Su pareja le hará más caso y eso le encantará. Las finanzas van bien, dedíquese a comprar, vender o invertir. Su tesón en el trabajo le aportará una sorpresa agradable. Se está abandonando, procure hacer ejercicio.

