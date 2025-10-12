HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Horóscopo de HOY

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 13 de octubre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del lunes 13 de octubre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Domingo, 12 de octubre 2025, 16:16

Comenta

Consulta la predicción del horóscopo de este lunes, 13 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

En el amor, se produce un enfriamiento, será pasajero. No se deje caer en la tentación de gastar más de lo que puede. En el trabajo, manténgase en un plano discreto. Ese dolor de muelas no es normal, vaya al dentista.

Tauro

Encontrará a su pareja perfecta, en lo físico y en lo afectivo. Económicamente, sigue en racha. En el trabajo, no tendrá problemas. Puede que esté incubando un virus.

Géminis

Buena racha en el plano amoroso. Cuide sus finanzas y sea prudente con el dinero. Le sobra energía para afrontar su trabajo. Por fin gana la batalla al colesterol.

Cáncer

Gracias a un familiar, hará las paces con un amigo. Asuma gastos en función de sus ingresos. Buenas noticias profesionales. Emplee parte de su energía en realizar ejercicio al aire libre.

Leo

Influencias que no crean un clima afectivo reconfortante. No se deje utilizar por un sablista cercano. Su profesionalidad le hará salir airoso de los problemas. Haga las comidas ligeras y procure caminar.

Virgo

Especialmente simpático con parientes y amigos. Buenas miras económicas, atraviesa un momento estable. Aumenta su popularidad en el entorno laboral. Fuerte física y mentalmente.

Libra

Intente terminar con esa relación negativa. Aumentan notablemente sus ingresos. Está muy bien considerado en su empresa. A base de ejercicios, su salud mejora.

Escorpio

Se superan los problemas sentimentales del pasado. Revise los pagos mensuales. No desaproveche las nuevas ofertas profesionales. Su circulación sanguínea se verá favorecida si sale a caminar.

Sagitario

Unión total con sus familiares. Una cantidad con la que no contaba le ayuda a saldar deudas. Verá con más claridad los asuntos profesionales. El cansancio será su peor enemigo, descanse más.

Capricornio

Una persona de su entorno está muy pendiente de sus actos. Antes de pedir dinero prestado, piense si lo puede devolver. Momento perfecto para hablar de sus ambiciones profesionales. Dolor en las piernas.

Acuario

El romanticismo es importante, pero no lo sobrevalore. No se fíe de los demás y maneje sus inversiones. Oportunidad para ampliar conocimientos en la empresa. Estado de ánimo sereno que beneficia a su organismo.

Piscis

Disfrutará de un maravilloso final de jornada en pareja. Le tocará la lotería si juega con otra persona. Buenas ideas en el trabajo, póngalas en práctica. Anote en su agenda la revisión de la vista.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 20 años muere tras una salida de vía en la EX-338, a la altura de Cristina
  2. 2 Cáceres vive su boda del año con presencia de la alta sociedad
  3. 3 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años
  4. 4 Un afortunado del sorteo de La Primitiva gana 1,2 millones de euros este sábado
  5. 5

    Detectan la presencia de mosquito tigre en seis municipios extremeños
  6. 6

    La Junta defiende que su subida de 80 euros al mes sitúa a los docentes en la media nacional
  7. 7 Sabores del puente en Badajoz: Pan bao de carrillada o bocata de pollo en pepitoria
  8. 8 Los bomberos sofocan un incendio de pastos en Badajoz
  9. 9 Herido grave tras una caída mientras cogía aceitunas en Almendralejo
  10. 10 Los antiguos alumnos rinden tributo a la Politécnica de Mérida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 13 de octubre de 2025

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 13 de octubre de 2025