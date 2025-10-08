HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 9 de octubre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del jueves 9 de octubre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:02

Consulta la predicción del horóscopo de este jueves, 9 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

Día de comprensión y placidez amorosa. Reserve dinero para más adelante, puede que lo necesite. Ese trabajo requiere un mayor esfuerzo por su parte. Al menos duerma ocho horas diarias.

Tauro

La amistad puede hoy ser fuente de satisfacciones. Reponga su economía antes de gastar sin medida. Vuélquese en nuevos proyectos laborales. Cualquier momento libre es bueno para mover su cuerpo.

Géminis

La familia le va a tener bastante pendiente de ella. Las inversiones con sus socios le reportan ingresos extras. Los mejores trabajos llegarán a través de los amigos. Los paseos al aire libre son buenos siempre.

Cáncer

Demuestre sus sentimientos a su pareja. Revise bien los pros y los contras de adquirir esa «ganga». Aceptarán todas sus propuestas profesionales. Dolores de espalda, especialmente si juega al tenis.

Leo

Reflexione sobre la actitud que mantiene con el ser amado. No se engañe a sí mismo, sus cuentas van mal. Laboralmente, día muy movido. Dispone de reservas energéticas, no las agote.

Virgo

Su trabajo hace que tenga abandonada a su pareja. Realice gastos de envergadura en su casa, es el momento. Cumpla con su horario laboral o tendrá problemas. Las articulaciones pueden resentirse.

Libra

Estará en su salsa en fiestas y saraos, acabará con las penas. Le conviene realizar movimientos en sus cuentas bancarias. Su jefe estará encantado con su trabajo. Perfecto estado físico gracias a su resistencia natural.

Escorpio

Tendencia a caer en la monotonía sentimental. Momento delicado en cuestiones económicas. Su posición en el trabajo se verá fortalecida. Las corrientes pueden darle un susto.

Sagitario

Querrá compartir más tiempo con su familia. Progresa económicamente. Vida profesional enriquecedora. La dentadura puede causarle problemas; vaya al dentista.

Capricornio

Las escenas de celos deterioran su relación. Gran intuición para hacer inversiones rentables. Se adaptará a las nuevas exigencias del trabajo. Cuidado con los excesos alimenticios.

Acuario

Los amigos serán hoy fuente de inspiración y de alegría. Buen día en los juegos de azar. Actúe con calma, ya que su empresa sufrirá cambios. El exceso de actividad no es aconsejable, relájese.

Piscis

Introduzca novedades en su relación sentimental. Con su intuición tendrá mucha suerte en los juegos de azar. Tenga decisión para mostrar su creatividad laboral. Para estar en forma, nada como hacer ejercicio.

