Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 8 de octubre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del miércoles 8 de octubre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Martes, 7 de octubre 2025, 15:51

Consulta la predicción del horóscopo de este miércoles, 8 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

Satisfacciones mutuas con su pareja. Retrasos en asuntos relacionados con el dinero. Las decisiones profesionales van a ser muy acertadas. La energía que le envía Marte no la desperdicie.

Tauro

Serenidad absoluta en lo que al amor se refiere. Haga un regalo a un amigo y olvídese del dinero. Sea más tolerante con sus compañeros de trabajo. Le cuesta vencer la fatiga y el sueño, necesita más descanso.

Géminis

Aunque se haya llevado una decepción amorosa, todo pasará. Reserve algo de dinero para los imprevistos. En su trabajo reinará el caos, aunque saldrá airoso. Riguroso orden en su alimentación, lo necesita.

Cáncer

Los sentimientos estarán ligados a la nostalgia. Día favorable para su economía. Su nuevo nombramiento dará beneficios a su empresa. No deje pasar los días sin acudir a sus revisiones.

Leo

Antes de confiarse a alguien, cerciórese de su discreción. Intente ser más frío con los asuntos económicos. En el trabajo, puede aspirar al puesto que desea. Recuperará la vitalidad y el optimismo que le faltaban.

Virgo

Los asuntos sentimentales siguen un buen curso. Económicamente, la falta de previsión le puede llevar a la ruina. En el trabajo, le reconocen sus méritos. No deje que el estrés le juegue una mala pasada.

Libra

Gran satisfacción porque se consolida su relación. Lea las páginas económicas del periódico, aprenderá mucho. No piense más en ese asunto profesional y cálmese. Evite comer fuera de casa.

Escorpio

Hoy será mejor que se olvide del amor. Día positivo para todo lo relacionado con el dinero. Los astros le ayudan a conseguir sus objetivos profesionales. El exceso de ejercicio puede dañar sus articulaciones.

Sagitario

Déjese llevar por su pareja, en algunas ocasiones. Acaban los malos tiempos, su economía se recupera. Toda iniciativa laboral tendrá éxito. Su ritmo de vida le lleva a descuidar un poco su salud.

Capricornio

La aventura le llama a gritos, disfrútela. Si ahorra, pronto podrá hacer esa compra deseada. Tenga siempre presente que nadie es imprescindible. Los malos hábitos alimenticios deben desaparecer.

Acuario

Aproveche los rayos de Venus para ampliar relaciones. Los gastos extras no van a hacer peligrar su economía. Pronto cambiará de lugar de trabajo, no se desespere. Le sonríen los astros, no se preocupe por su salud.

Piscis

Las posibles conquistas caerán con enorme facilidad. Gaste sin miedo, luego no le faltará. Súbase al carro tecnológico o no será competitivo. Reduzca las salidas nocturnas.

