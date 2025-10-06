HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 7 de octubre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del martes 7 de octubre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Lunes, 6 de octubre 2025, 15:51

Consulta la predicción del horóscopo de este martes, 7 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

Procure ser todo lo natural que pueda con ese posible amor. Si está pensando en solicitar un préstamo, hoy es el día. Concentre sus energías en aumentar su productividad. Siga al pie de la letra los consejos médicos.

Tauro

Guíese por sus sentimientos y sea generoso con sus amigos. Quizá tenga algún problema por cuestiones de dinero. Jornada idónea para definir sus metas delante de sus jefes. Puede tener dolores en las encías.

Géminis

Es difícil imaginar la convivencia sin hacer cambios. Obtendrá beneficios inesperados. Jornada de iniciativas; adelante, cuenta con sus superiores. Dolores abdominales le incomodarán durante el día.

Cáncer

Cuenta con el apoyo y cuidado de su pareja. Si tiene la oportunidad de realizar una inversión, hágalo. Aprenda a delegar en el trabajo. Más relajación, o el sistema nervioso le pasará factura.

Leo

Los sentimientos no están tranquilos, día problemático. Sea prudente y gaste de acuerdo con sus posibilidades. En el trabajo, superará los obstáculos que surjan. Debería caminar más.

Virgo

Relaciones muy interesantes le darán qué pensar. En el aspecto económico tendrá un éxito increíble. Sea más sistemático en sus funciones laborales. Cuidado con los riñones, evite el frío.

Libra

Día óptimo para iniciar un idilio. Evite gastar dinero a lo loco, puede necesitarlo. Tiene compañeros estupendos que le pueden ayudar. Si se inicia en algún deporte vaya poco a poco.

Escorpio

En el amor, piensa en la independencia por encima de todo. Llega una cantidad de dinero que olvidó cobrar. Laboralmente hablando, está imbatible. Abandone esa actitud de indiferencia para con su salud.

Sagitario

En cuestiones amorosas, buen día. Ahorrar consiste en no gastar en exceso. En el trabajo, hay quien no comprende su actitud. Necesita actividad deportiva para recuperarse físicamente.

Capricornio

No sea tan cerebral y déjese llevar por los sentimientos. Apueste por los números 5 y 7. Su responsabilidad hará que la productividad aumente. La vida desordenada puede acarrearle molestias físicas.

Acuario

Organice una cenita romántica, nunca está de más. Su economía doméstica se está reponiendo. Hoy el trabajo requiere que se entregue en cuerpo y alma. Vigile las comidas, su estómago será el punto débil.

Piscis

Deberá preguntarse qué está pasando en su relación. Aunque la fortuna le sonría, mantenga los pies en el suelo. Sea tolerante con sus compañeros, la situación lo exige. Le apetecerá poner a punto su cuerpo y hoy es el día.

