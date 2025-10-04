Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 5 de octubre de 2025

R.H. Sábado, 4 de octubre 2025, 16:01 Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de este domingo, 5 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Nuevo idilio con alguien muy joven. Los asuntos monetarios se resolverán a su favor. Satisfaga las peticiones de sus compañeros de trabajo. La tristeza puede influir en su estado físico.

Puede producirse un bloqueo afectivo. Su economía se desequilibra debido a gastos imprevistos. Día algo difícil por la acumulación de trabajo. Es buena ocasión para comenzar a hacer un deporte nuevo.

Si le sigue interesando, busque la armonía con su pareja. Mala jornada económica, aunque podrá superarla. Cuide su reputación laboral y no acepte un mal proyecto. Su cuerpo le agradecerá que no cometa demasiados excesos.

Su familia también le necesita. Confiar en la suerte al hacer inversiones es arriesgado, infórmese. Estará muy sutil en el terreno profesional. En lo relativo a la salud, va bien todo.

No mire atrás, no puede hacer revivir amores pasados. Dispondrá de más dinero del que esperaba, pero no ahora. En el trabajo, los enemigos han desaparecido ya del escenario. Su aspecto ojeroso se deberá solo al cansancio.

Cambios radicales en la manera de llevar la relación de pareja. Su situación económica es boyante. Conseguirá dar forma a un proyecto laboral. Procure hacer, por lo menos, tres comidas al día.

Cuide sus compañías y escuche los consejos de su pareja. Sea ahorrativo, pero sin llegar a la tacañería. Ese curso que va a emprender es un acierto. Tan pronto se mostrará optimista y vital como sin fuerzas.

Trate de complacer más a su pareja, se lo merece. Va a ser muy generoso con los que le rodean. Día de mucha presión en la actividad laboral. Físicamente, está en forma.

Cuidado, una amistad a la que ofendió busca venganza. Abra los ojos y aproveche esa ocasión para invertir. Podría ser propuesto para un puesto comercial. Dinámico y con muchas ganas de pasárselo bien.

Utilice su faceta sexy y salga a comerse el mundo. Se le acumulan las deudas y no sabe cómo solucionarlo. Haga algún curso para superarse en su trabajo. Sea prudente con la bebida y la comida.

Ceda más con su pareja y no crea que siempre lleva razón. Su economía va bien, disfrútela. La autocrítica laboral está genial, pero no se exceda. Trastornos de tipo reumático.

La familia es su refugio para los desengaños amorosos. Comienza una fase de estabilidad económica. Buena racha de logros profesionales. Consulte esos síntomas que padece en la piel.

