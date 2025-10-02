HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Horóscopo de HOY

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 3 de octubre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del viernes 3 de octubre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Jueves, 2 de octubre 2025, 17:25

Consulta la predicción del horóscopo de este viernes, 3 de octubre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

Se encontrará más atractivo y con ganas de seducir. Con sus ahorros logrará llegar a fin de mes más relajado. Esfuércese para que en el trabajo reine el compañerismo. Su aparato circulatorio necesita más cuidados.

Tauro

Podría disfrutar de un apasionado romance. Recuperará el dinerito que había prestado a un amigo. No entre en ningún tipo de provocación en el trabajo. Procure mantenerse en un peso adecuado.

Géminis

Posiblemente se reconciliará con su pareja. Tras el derroche realizado, revise sus cuentas. Supérese a sí mismo, seguro que sus jefes se lo recompensarán. Sus piernas pueden verse resentidas debido al ajetreo diario.

Cáncer

Notará cierta tensión en amigos y familiares. Ayude económicamente a esa persona que lo necesita. Le encomendarán trabajos que requieren mucha energía. Tenga en cuenta esas molestias, consulte al médico.

Leo

Tiene necesidad de más mimos de su pareja, insinúeselo. Procure controlar los gastos, tiende a derrochar. Estará deseando que cierto trabajo se acabe. Escuche las voces de alarma del cuerpo y dele un descanso.

Virgo

Mire en su interior y cambie actitudes desagradables. Comienza bien el día, económicamente hablando. Tomará una decisión de vital importancia en su carrera profesional. Una actividad deportiva o intelectual le aliviará las tensiones.

Libra

En el amor, no atraviesa su mejor momento. Debe ser más práctico y disciplinado con el dinero. Todos los trabajos que comience los terminará con éxito. Caminar a diario mejorará su salud y su ánimo.

Escorpio

Le conviene expresar sus emociones. En los gastos, no sobrepase los límites de lo sensato. El panorama profesional es francamente esperanzador. Debe cuidar más que nunca su boca.

Sagitario

No confunda una buena amistad con algo diferente. Haga entender a su familia que no deben contraer deudas. Procure no crearse conflictos en su trabajo. A pesar de que su salud es envidiable, no se descuide.

Capricornio

Esa persona afín podría convertirse en su pareja ideal. Día idóneo para la firma de sustanciosos contratos. Elija bien entre las ofertas laborales que le hagan. Por la tendencia a aumentar de peso, procure hacer ejercicio.

Acuario

Atención a lo que sus seres queridos le puedan pedir. Disfrute de su dinero, atraviesa un buen momento. Confíe en el compañero de trabajo que quiere ayudarle. Ese dolor de codo se solucionará con reposo.

Piscis

Conocerá a una persona que le resultará interesante. El aumento de sueldo le permitirá pedir un préstamo. Tiene buenas ideas laborales, intente llevarlas a cabo. Una escapadita a la playa le recargará las pilas.

