Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 27 de septiembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del sábado 27 septiembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:12

Consulta la predicción del horóscopo de este sábado, 27 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

Sentimentalmente superará todo tipo de problemas. Puede beneficiarle la compra de bienes inmuebles. Sea meticuloso en la realización de su trabajo. El organismo tiene un límite, no lo olvide.

Tauro

Creativo, lúdico y divertido, sobre todo en el amor. Sea generoso con el dinero, si solicitan su ayuda. Día apropiado para intensificar sus contactos profesionales. Evite las comidas muy grasas.

Géminis

Solamente su familia llenará el hueco de su corazón. Ponga en marcha una política de ahorro más eficaz. Consolide su posición en el trabajo. Cuidado con los riñones, evite el frío.

Cáncer

Amor y familia, viento en popa. No tome decisiones apresuradas en asuntos de dinero. La mente se encuentra lúcida para cualquier trabajo. Un problema de oído le está provocando mareos.

Leo

Su pareja le hará tocar el cielo. Mal momento para arriesgar su dinero en inversiones. Su mente no está centrada, recuerde que está trabajando. Buen momento para encontrar soluciones a sus dolores.

Virgo

Falta de entendimiento con la persona amada. Llegan excelentes noticias económicas por teléfono. Fricciones entre sus compañeros, evítelas. Aficionado a la buena mesa, ojo con los excesos.

Libra

Logrará las conquistas amorosas que se proponga. Sus inversiones le dan buena rentabilidad. Puede conseguir mejores condiciones de trabajo. El mal humor se apoderará de usted si no descansa.

Escorpio

Es posible que se sienta agredido en sus sentimientos. Hoy los astros le favorecen, pruebe con los juegos de azar. Ponga en práctica en el trabajo sus dotes de líder. Se mantendrá en forma si evita los excesos.

Sagitario

Su relación de pareja está llegando a la perfección. Los asuntos económicos permanecen en punto muerto. Necesita sosiego para presentar sus condiciones laborales. Cuidado con las contracturas.

Capricornio

Sea natural, quien le interesa huye de las afectaciones. La especulación puede perjudicar su situación económica. El en trabajo resultados positivos. No dude en quedarse en casa para descansar.

Acuario

Día agradable con los amigos y la pareja. Procure no hacer comentarios sobre sus finanzas. Sea tolerante con sus compañeros, la situación lo exige. Emplee parte de su energía en realizar ejercicio al aire libre.

Piscis

En el amor, vivirá momentos mágicos. Posibilidad de recibir un premio en una rifa o sorteo. Su responsabilidad profesional será recompensada. No se obsesione con ese malestar, su analítica es perfecta.

