HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Horóscopo de HOY

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 24 de septiembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del miércoles 24 de septiembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Martes, 23 de septiembre 2025, 17:45

Consulta la predicción del horóscopo de este miércoles, 24 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

Importante tener tiempo para su pareja. Los gastos extras no van a hacer peligrar su economía. Algo está frenando su evolución profesional. Tiene alergia pero esto no le impedirá hacer su vida normal.

Tauro

Su pareja hará todo lo posible por mantenerse a su lado. La economía familiar se recupera. Afronte ese problema laboral que lleva tiempo dilatando. Su organismo necesita aire libre.

Géminis

Día dulce, lleno de mimos y momentos de ternura. De nada le sirve ahorrar tanto si no disfruta de lo que tiene. Se sentirá bastante seguro entre sus superiores. Conviene que visite a un masajista.

Cáncer

Los amigos serán hoy fuente de alegría. El dinero le irá llegando según lo vaya necesitando. El trabajo en colaboración le producirá satisfacciones. Sus ojos estarán muy sensibles a la luz y al polvo.

Leo

Maravilloso momento para viajar con su pareja. Rechace esa propuesta de inversión o su economía sufrirá. Llegará a acuerdos laborales importantes. La mente se refresca con un paseo en solitario.

Virgo

Día de plenitud con todos los miembros de la familia. Administre bien sus ganancias y no sea tan espléndido. Luche con ahínco por sus intereses profesionales. De carácter firme y con el ánimo más sereno.

Libra

Llega alguien nuevo a su vida, averigüe si es su amor. No tendrá ningún problema económico. Un ser querido le puede dar la pista de un nuevo trabajo. Vitalista y lleno de energía.

Escorpio

Crisis emocional, revise sus sentimientos. No confíe en la llegada de ingresos extras. En el trabajo, logrará lo que se proponga. Propensión a sentir ansiedad; caminar le serenará.

Sagitario

Ponga en su relación más cerebro y menos dramatismo. Bien todo lo relacionado con compras y ventas. Para mejorar la situación laboral, fíese de su intuición. Fuerte, vital y con mucha marcha.

Capricornio

Está en un momento ideal para seducir. Ayude a los demás pero sin olvidarse de usted. El trabajo del pasado empieza a dar sus frutos. No haga movimientos bruscos.

Acuario

Comparta su preocupación por los problemas familiares. Buen momento para iniciar nuevas inversiones. Iniciativas bien recibidas por sus compañeros. Emplee su energía en mejorar su estado de ánimo.

Piscis

En cuanto al amor, es día de tomar iniciativas. Gente aprovechada intenta darle un «sablazo». Disfrute del buen momento profesional. Quedar con sus amigos mejora su estado anímico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  2. 2 Una pelea en Badajoz deja ocho detenidos y varios policías heridos
  3. 3 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  4. 4 Ingresa en prisión uno de los detenidos tras la reyerta mortal de Cáceres investigado por homicidio
  5. 5 Jonathan, el joven muerto en una reyerta en Cáceres, un apasionado por el baile al que llamaban Pirlo
  6. 6

    Condenan al alcalde de Torremejía por dar un puñetazo a un vecino y zarandear a su madre
  7. 7 La tienda de El Faro que estrena nuevo local este miércoles en Badajoz
  8. 8 El hermano de Pedro Sánchez y Gallardo se sentarán en el banquillo
  9. 9 Varios jóvenes moralos, investigados por la reyerta mortal de Cáceres
  10. 10 El escritor británico Ken Follett desvela el destino extremeño en el que pasa sus vacaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 24 de septiembre de 2025

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 24 de septiembre de 2025