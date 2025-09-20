HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Horóscopo de HOY

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 21 de septiembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del domingo 21 de septiembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Sábado, 20 de septiembre 2025, 16:58

Consulta la predicción del horóscopo de este domingo, 21 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

Su pareja tiene muchos detalles que le harán feliz. Esos nuevos negocios le harán ganar mucho dinero. Cuidado con los comentarios que hace en el trabajo. Momento idóneo para comenzar una dieta.

Tauro

Los problemas con su pareja se resuelven fácilmente. Su economía va muy bien. Realice su trabajo con entusiasmo y ganas de cambios. Buen momento psicológico.

Géminis

Con los asuntos del corazón, no sea tan frívolo. La intuición le será de mucha ayuda al invertir. Situación laboral inmejorable. Ligeramente indispuesto por un dolor abdominal.

Cáncer

En el amor, viva el momento intensamente. Medite muy bien antes de hacer inversiones. Su entorno laboral está dando los frutos tan deseados. En las heridas, puede haber peligro de infección..

Leo

Es posible que sufra un pequeño desengaño amoroso. Retome los negocios que otros han abandonado. Fin de los tiempos duros en el trabajo. Ese desequilibrio nervioso se debe al exceso de trabajo.

Virgo

¡Déjese querer! No se exceda más allá de sus posibilidades pecuniarias. Buen día para empezar con los proyectos profesionales. Los dolores de espalda se evitan sentándose correctamente.

Libra

Conocerá a una persona de ensueño. No descuide el bolso ni la cartera. Tendrá buena suerte al tomar sus decisiones laborales. Modere el consumo de alcohol, no le sienta nada bien.

Escorpio

Su capacidad de cariño es muy grande. Con un poco más de persuasión conseguirá ese dinero. Cuide las formas para evitar un conflicto con un superior. Vigile su presión arterial y controle el sobrepeso.

Sagitario

Demuestre más comprensión hacia sus familiares. Aproveche que tiene un dinero extra para hacer una fiesta. Verá realizado su deseo de reconocimiento profesional. Está muy tenso; relájese con un baño.

Capricornio

Olvide su nostalgia por amores del pasado y mire hacia delante. Mal momento para inversiones. El ambiente profesional será duro, pero pasará pronto. Preocupado por su silueta aprenderá a alimentarse.

Acuario

Este es un día ideal para las conquistas. Plantéese pedir un préstamo a su banco. Buena actuación en el trabajo, sus jefes aplaudirán su labor. Huya de los ambientes que perjudiquen su salud.

Piscis

Marte hace que esté en tensión, dialogue con su pareja. Surgen imprevistos que afectan a su economía. Venza su timidez, sus compañeros se lo agradecerán. Ligeros mareos.

