Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 18 de septiembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del jueves 18 de septiembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:36

Consulta la predicción del horóscopo de este jueves, 18 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

Los celos jugarán un importante papel en su vida amorosa. Aumentan las buenas expectativas económicas. En esta jornada lo laboral cobra protagonismo. Reduzca las salidas nocturnas.

Tauro

Puede aparecer en su vida una persona muy interesante. Acaban los malos tiempos, su economía se recupera. Céntrese en los aspectos básicos de su trabajo. Físicamente se sentirá fuerte y resistente.

Géminis

Mayor estabilidad en los sentimientos. Jornada aciaga para nuevas inversiones o negocios. En lo laboral, las cosas irán mejor que nunca. Su piel necesita cuidados, no lo olvide.

Cáncer

Las buenas amistades serán las encargadas de animarle. Momento estupendo para mejorar su economía. Por fin podrá trabajar en lo que le gusta. Admirable que cuide su físico, pero vigile también su mente.

Leo

Dedique hoy algo de tiempo a la familia. Hoy llegará ese gasto tan temido. A pesar de los comentarios, siga trabajando con ilusión. Llegan problemas intestinales de poca importancia.

Virgo

Evite los comentarios negativos hacia su pareja. Venza esa manía de enamorarse de lo que está rebajado. La armonía reinará entre todos los compañeros. El desasosiego que padece necesita de meditación.

Libra

Abundantes novedades en el amor. En asuntos económicos, déjese llevar por la intuición. Mucha prudencia y responsabilidad en el trabajo. No se preocupe por su salud, es estupenda.

Escorpio

Con sentido del humor, conquista a todo el mundo. El bache económico forma parte del pasado. Con su imaginación logrará sus metas profesionales. Intente comer comida casera.

Sagitario

Esa persona que tanto le interesa reparará en usted. En lo económico, la buena estrella le acompaña. Se siente muy valorado en el trabajo. Tanta tensión puede provocarle problemas estomacales.

Capricornio

Su romanticismo estará a flor de piel. No se deje caer en la tentación de gastar más de lo que puede. Estará fuera de un nuevo proyecto laboral, no se desanime. Cuidado con lo que come; podría engordar.

Acuario

Si está buscando el amor, está al caer. Enfréntese a los problemas económicos, y acabará con ellos. En su trabajo, estará a tope de creatividad. Plantéese hacer ejercicio aunque goce de buena salud.

Piscis

Deje de sufrir por unos celos infundados. Posponga las decisiones económicas para otro día. La tensión con su jefe hará del trabajo algo desagradable. El abuso en las comidas puede perjudicarle.

