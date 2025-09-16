HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 17 de septiembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del miércoles 17 de septiembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Martes, 16 de septiembre 2025, 15:39

Consulta la predicción del horóscopo de este miércoles, 17 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

Le interesará una persona difícil de conquistar. Recuperará el dinerito que había prestado a un amigo. Éxito en su nuevo trabajo. Necesita ponerse en forma de inmediato.

Tauro

A la hora de conquistar, sea directo. Con el dinero, siga los consejos de los entendidos. Los cambios en su trabajo afectarán a su vida personal. Relaciónese con otras personas, le hará bien.

Géminis

El entendimiento con su pareja puede ser perfecto. Prudencia a la hora de tomar decisiones administrativas. Es un gran profesional y hoy lo demostrará. Objetivo principal: llevar una vida sana.

Cáncer

Muy bien con su pareja. Quizá no es el momento de gastar en hacer un viaje. En el trabajo, alguien quiere frustrar sus iniciativas. Su hígado está perfecto, pero no abuse del alcohol.

Leo

Día ideal para disfrutar del sexo con su pareja. No sea tacaño y comparta con sus amigos. Los retos laborales le estimulan, eso gusta a sus jefes. Proteja su garganta de manera especial.

Virgo

El amor está llamando a su puerta. Día algo movido en lo económico. Si trabaja en equipo pueden surgir disputas. Evite los hábitos que merman sus facultades físicas.

Libra

Si no tiene pareja ponga especial atención a su alrededor. Puede afrontar todos los gastos que se le avecinan. Momento para pedir un aumento de sueldo. Si descuidó su salud, ahora debe enmendarse.

Escorpio

Las relaciones familiares tenderán a estabilizarse. Pueden echarle en cara el mal uso que hace de su dinero. No se vislumbran problemas a nivel profesional. Los mareos pueden ser por una bajada de azúcar; cuídese.

Sagitario

Tiene gran atractivo personal. No se deje persuadir para realizar una inversión. La suerte se va a concentrar en el área profesional. Se sentirá con ganas de iniciar nuevas actividades físicas.

Capricornio

No cuente a su pareja algo que tal vez la enfurezca. Atención a los gastos domésticos. Procure no crearse conflictos en su trabajo. Le vendrá bien ir al teatro, despeja la mente.

Acuario

La familia le proporcionará alegría. Apueste fuerte en los negocios y se verá recompensado. Aparecerán interesantes oportunidades de trabajo. Los cuidados pasados benefician ahora a su organismo.

Piscis

La incomprensión se ha instalado en su pareja. Económicamente está desahogado. Adelante con el arranque de esos proyectos laborales. Cuidado con las posturas en el trabajo.

