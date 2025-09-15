HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Horóscopo de HOY

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 16 de septiembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del martes 16 de septiembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:42

Consulta la predicción del horóscopo de este martes, 16 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

Posibilidad de vivir una nueva aventura amorosa. Día idóneo para la firma de sustanciosos contratos. Por fin se acerca la firma de ese deseado contrato laboral. La garganta será su punto débil.

Tauro

Se producirán largas conversaciones con amigos. No tiene preocupaciones en el aspecto económico. Ante las situaciones difíciles en el trabajo, sea diplomático. Le preocupa su salud, cuídese más.

Géminis

Bien con los amigos y con la pareja. Si tiene negocio propio, no lo deje en manos de nadie. Su capacidad de organización le será muy útil en el trabajo. Su cuerpo mejorará eliminando las toxinas.

Cáncer

Cupido le dará de lleno. Comienza a recoger lo sembrado en el terreno financiero. Defienda sus posturas en el trabajo, pero sin agresividad. Está algo bajo de defensas, necesita consejos de un experto.

Leo

Pondrá fin a todas sus dudas con su amor. Intente ahorrar un poco. No se meta en líos con la gente que trabaja a su lado. No haga esfuerzos que vayan más allá de sus posibilidades.

Virgo

Día espléndido en el amor. Atraviesa un buen momento económico. Tomará decisiones inoportunas en su trabajo. No debe exponer su piel sin protección a los peligrosos rayos de sol.

Libra

Demuestre la seducción que es capaz de desarrollar. Ocasión para invertir su dinero en algo seguro. No sacrifique cosas importantes por ambiciones profesionales. Estado físico francamente excelente.

Escorpio

No abandone, demuestre todo su interés a la persona amada. No gaste todo lo que tiene, ahorre algo. Momento idóneo para emprender nuevos negocios. Se sentirá con más energías que ayer.

Sagitario

No busque aventuras que solo pueden complicarle la vida. En lo económico, no es un día favorable. Momento para acuerdos y fusiones de trabajo. Un chequeo viene siempre bien.

Capricornio

No se altere con su pareja por causas ajenas. Siéntese y decida cuáles son los gastos inevitables. Su afán de conocimiento le abre puertas en el trabajo. Si padece alergias con frecuencia, vaya al alergólogo.

Acuario

La caridad, en los sentimientos, empieza por uno mismo. Sus ingresos aumentan considerablemente. Escuche los consejos de sus compañeros. Procure protegerse de los cambios de temperatura.

Piscis

Vivirá una relación de manera intensa. Gana más dinero y, como consecuencia, gasta más, ahorre. Un cambio en el trabajo le hará disfrutar. ¡Muévase! ¡Camine!, lo necesita.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere atragantada por un pinchito en la feria de Guadiana
  2. 2 Hallan un cadáver en un coche una semana después de la desaparición de un vecino de Cañamero
  3. 3 Adiós a Neko: Cierra la mítica tienda de Valdepasillas
  4. 4 Muere a los 33 años el atleta villanovense Medi Raiss
  5. 5 Herida grave en una colisión en la A-66 una conductora que se bajó de su coche
  6. 6 En este rincón a dos horas de Badajoz puedes vivir en un molino con imponentes vistas al mar y a un castillo
  7. 7

    El Gobierno central aprueba otro proyecto de universidad privada en Extremadura
  8. 8 Retenciones en la A-66 por presencia de una vaca en la calzada
  9. 9

    La Audiencia decide este lunes si el hermano de Sánchez y Gallardo se sientan en el banquillo
  10. 10 Extremadura registra su primer muerto este año por fiebre del Nilo Occidental

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 16 de septiembre de 2025

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 16 de septiembre de 2025