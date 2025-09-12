HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 13 de septiembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del sábado, 13 de septiembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:43

Consulta la predicción del horóscopo de este sábado, 13 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

Reflexione antes de tomar decisiones de tipo afectivo. No se preocupe tanto por el dinero. Hoy no se sentirá valorado por su jefe. Molestias relacionadas con el estómago.

Tauro

Hoy pondrá fin a ese amor que no le aporta nada positivo. Apueste por los juegos de azar. Plenamente satisfecho con su trabajo. Olvidado todo lo que le hacía caer en esa depresión.

Géminis

Intente solucionar los problemas familiares. Su economía se ve favorecida con un dinero inesperado. Su mentalidad le permitirá logros profesionales. Relaciónese y apúntese a cualquier actividad.

Cáncer

Preste más atención a sus seres queridos. No despilfarre el dinero en caprichos. En el trabajo, no tendrá problemas. Enfoque bien su energía vital y canalice su potencial.

Leo

Sentimientos muy encontrados y ganas de divertirse. Llegan buenas noticias de su banco. Posibilidades de un aumento de sueldo. Físicamente muy bien debido a los últimos cuidados.

Virgo

Puede encontrar a la persona que desea. Su excesiva generosidad le pasa factura. Su saber estar le abrirá numerosas puertas en el trabajo. Un calzado más adecuado y sus pies se lo agradecerán.

Libra

Ocasión propicia para consolidar su relación sentimental. Se alegrará al averiguar que en su libreta hay superávit. Mejor que pase desapercibido en su trabajo. Controle sus nervios.

Escorpio

Pequeño desengaño con alguien de su familia. Le sobran buenas ideas para sus inversiones. El viaje de negocios pendiente será muy provechoso. Ojo con esa tos que no se le acaba de quitar.

Sagitario

Situación sentimental prometedora. Evite los negocios que desconoce. Ambiente de trabajo armonioso, contribuya a conservarlo. Huya de las comidas grasientas, picantes o con especias.

Capricornio

El amor funcionará muy bien. Planifique un futuro económico estable y seguro. Es el momento de replantearse su trayectoria profesional. Evite obsesionarse con su físico.

Acuario

Surgen grandes desórdenes sentimentales. Mal día para resolver problemas financieros delicados. Le harán una oferta de trabajo interesante. Tensión nerviosa durante el día.

Piscis

Posible alejamiento de su pareja. Un gasto extra le ha dejado el presupuesto descompensado. No deje que sus compañeros empañen su trabajo. Los cambios hormonales afectan al carácter.

