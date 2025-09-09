HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Horóscopo de HOY

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 10 de septiembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del miércoles 10 de septiembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Martes, 9 de septiembre 2025, 15:21

Consulta la predicción del horóscopo de este miércoles, 10 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

Será objeto de envidias por lo bien que le va en amores. La felicidad no está solo en las cosas materiales. Continúe con su trabajo, no empiece nuevos proyectos. Está en plena forma y rebosa energía.

Tauro

Allá donde vaya, será protagonista de la fiesta. Comprar de forma compulsiva no viene bien a ningún bolsillo. Reflexione antes de proponer otro contrato a su empresa. Recuerde que la alimentación es salud.

Géminis

Lo peor ya ha pasado y su pareja le apoyará en todo. Es un buen día para hacer grandes compras. La intuición le salvará de esos problemas laborales. Una salud de hierro es lo que alberga en su interior.

Cáncer

Se superan los problemas sentimentales del pasado. Con el dinero recuperado, podrá darse algún capricho. La obsesión por el trabajo no le favorece en absoluto. No haga esfuerzos o tendrá lumbago.

Leo

Regale a su pareja eso que tanto desea. Buenas oportunidades económicas, saldrá a flote. Jornada idónea para olvidar rencillas profesionales. Camine más si no quiere tener problemas circulatorios.

Virgo

Su pareja le está dedicando mucha atención, sea receptivo. Día estupendo para arriesgar en las inversiones. Sus compañeros hablan muy bien de usted. Afortunadamente, su salud no será mala.

Libra

Momentos de especial romanticismo. Su economía sufrirá pérdidas difíciles de controlar. Le alegrará ver los resultados laborales debido a su esfuerzo. Debe poner remedio a esas pequeñas molestias.

Escorpio

Su pareja le da todo lo que necesita para ser feliz. Día oportuno para gastar los ahorros y darse algún capricho. En lo laboral, todo lo que se proponga le saldrá bien. Quizá sufra una ligera reacción alérgica.

Sagitario

Esa persona tan especial le dirá que le quiere. Bien de dinero y mejorando. Exponga, no imponga, sus puntos de vista en el trabajo. Usted bien, pero le preocupará la salud de alguien cercano.

Capricornio

Encuentro amoroso muy especial. No es una buena jornada para tomar decisiones económicas. Cualquier estudio complementario es bueno. No abuse de su buen estado físico y procure descansar.

Acuario

Lo que comenzó como aventura, puede acabar en algo serio. Ahorre en las cosas de las que puede prescindir. Logrará éxito profesional si es diligente. Cuidado con los pequeños accidentes domésticos.

Piscis

Jornada perfecta para romper corazones. Disfrute con los ahorrillos que tiene. Un buen currículum abre muchas puertas, fórmese. Su energía debe enfocarla de manera positiva.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los secretos de la bandera de Extremadura: lo que pocos saben sobre ella
  2. 2 Dos heridos por intoxicación en la cooperativa Viñaoliva de Almendralejo
  3. 3

    El pacense que captura los gigantes del Guadiana
  4. 4 Detenido por apalear al hombre que le acogió en su casa cuando atravesaba problemas económicos
  5. 5 La consejera de Salud atiende a un hombre que se desvanece en plena misa por el Día de Extremadura
  6. 6

    Las pirotécnicas lamentan las pérdidas que implica la suspensión de fuegos
  7. 7

    Fedea avisa de que el cierre de las dos unidades de Almaraz generará aumentos de las emisiones y de los costes de suministros
  8. 8 Un agraciado en el sorteo de La Primitiva se lleva más de 7 millones de euros este domingo
  9. 9 Trasladan al Hospital de Coria a un hombre corneado tras ser operado en Casas de Don Gómez
  10. 10

    La obra de la carretera de Sevilla se encarece en dos millones e incluirá el carril bici

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 10 de septiembre de 2025

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 10 de septiembre de 2025