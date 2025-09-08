HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 9 de septiembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del martes 9 de septiembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:38

Consulta la predicción del horóscopo de este martes, 9 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

Disposición para dar mucho afecto. Puede tirar de sus ahorros con tranquilidad. Sus iniciativas llamarán la atención de sus superiores. No fuerce la maquinaria o su salud se resentirá.

Tauro

En el amor, día apasionado. Las gestiones de dinero se desarrollan con normalidad. Su afán por superarse cada día hará que su trabajo mejore. Paciencia y un poco más de atención a su salud.

Géminis

No tome decisiones unilaterales en el amor. Ajuste sus gastos a sus ingresos. En el trabajo, está contento. Agotado emocionalmente, le conviene descansar.

Cáncer

Conocerá a una persona que le hará muy feliz. Se puede aprender a vivir con menos dinero. Tensión laboral, manténgase alerta. En cuanto pueda, aproveche para recuperar sueño.

Leo

Disfrute de su pareja todo lo que pueda, el tiempo pasa rápido. No se engañe a sí mismo, sus cuentas van mal. Envíe su currículum y espere respuesta; va a tener suerte. Físicamente, se encontrará muy bien.

Virgo

Deberá hacer un esfuerzo de comprensión afectiva. Esa nueva relación supone el comienzo de un buen negocio. Mucho trabajo extra, no debe dudar en pedir ayuda. Mucho esfuerzo físico no es bueno.

Libra

Amplíe su círculo de amigos y se sentirá más satisfecho. Posponga sus inversiones para un día más favorable. Si piensa en un cambio laboral, es el momento. Apúntese a alguna actividad relajante.

Escorpio

No se deje alterar por el nerviosismo de su pareja. Le pedirán dinero, y no tendrá más remedio que prestarlo. Buen día para establecer relaciones laborales. Vigile las comidas, su estómago será el punto débil.

Sagitario

Pasa por un momento de gran intensidad en el amor. Tiene la suerte de cara en cuanto a negocios se refiere. Demuestre lo necesario que es su trabajo. Muchas horas delante del ordenador cansarán su vista.

Capricornio

Por una vez sorprenda a su pareja. Tiente al azar porque hay posibilidades de que le toque algo. Los resultados de su trabajo serán más efectivos. Recomendable que se ponga a dieta ahora.

Acuario

Incompatibilidad en las relaciones sentimentales. Buen momento económico. Buenas iniciativas y una gran rapidez mental en el trabajo. Descanse o su salud se verá resentida.

Piscis

Los solteros estarán rebosantes de energía. Su dinero crece si lo utiliza de manera inteligente. Supérese a sí mismo, seguro que sus jefes se lo recompensarán. Pequeñas molestias en las extremidades inferiores.

Te puede interesar

