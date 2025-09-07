HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La plantilla del Badajoz amenaza con una huelga indefinida
Horóscopo de HOY

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 8 de septiembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del lunes 8 de septiembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Domingo, 7 de septiembre 2025, 19:48

Consulta la predicción del horóscopo de este lunes, 8 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

La historia sentimental que está viviendo puede ser duradera. Importante apoyo económico procedente de un amigo. Sus propuestas encuentran el apoyo de sus jefes. Prudencia con las grasas.

Tauro

Su vida familiar anda revuelta últimamente. Si le proponen una inversión, analice el riesgo. Oferta laboral muy interesante. Si le falta tiempo para hacer deporte, camine algo.

Géminis

Atracción especial hacia una persona. Jornada de estabilidad y seguridad económica. Los negocios saldrán mejor de lo que puede imaginar. Debe vigilar los horarios y la calidad de sus comidas.

Cáncer

Racha excepcional en el terreno amoroso. No haga ningún gasto que no sea necesario. No se niegue a aprender cosas nuevas en el trabajo. Necesita mejorar su alimentación y descansar más.

Leo

Intente terminar con esa relación negativa. Procure reducir gastos. La tensión laboral disminuye. Se iniciará en la práctica de ese deporte que tanto le apetece.

Virgo

Nueva oportunidad de ser feliz. Jornada favorable para triunfar económicamente. En su trabajo, no parará ni un momento. Su cuerpo necesita comer mejor.

Libra

Gran poder de seducción, no lo desperdicie. Los astros le favorecen en los negocios. Experiencias laborales irrepetibles, aprovéchelas al máximo. Rompa con la rutina y salga a divertirse.

Escorpio

Alguien muy cercano deseará hacerle la vida feliz. Olvídese de invertir. Cerrará negociaciones con éxito. La mejor medicina es un ánimo gozoso.

Sagitario

Pocas complicaciones en el terreno amoroso. La palabra clave en esta jornada es inversión. No se precipite ante esas ofertas laborales. Es el momento para dejar de fumar y empezar a cuidarse.

Capricornio

Nadie debe perturbar su estabilidad emocional. Puede gastar más, ya que se repondrá con un ingreso extra. Periodo de cambios en el trabajo, serán favorables. Problemas digestivos, hoy dieta blanda.

Acuario

Acuda a esa fiesta con su pareja, les vendrá bien. En cuestiones económicas, sea más cauto. Su interés por su trabajo se verá recompensado. Una dieta equida le ayudará a mejorar su salud.

Piscis

Deseará dedicar cualquier rato libre a su pareja. Suerte en todo lo relacionado con el juego. Agárrese a su silla y no la suelte, luche por mantener su puesto. Hacer deporte o caminar es importante para usted.

