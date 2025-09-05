HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Horóscopo de HOY

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 6 de septiembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del sábado 6 de septiembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:50

Consulta la predicción del horóscopo de este sábado, 6 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

Hoy soluciona los problemas con su amigo del alma. Si tiene una deuda que saldar, es el momento. Aunque tenga razón, cuidado con las discusiones laborales. Gozará de un tono físico envidiable.

Tauro

Sorpresa en el ámbito de las relaciones amorosas. Su economía va bien, pero no cometa excesos. En el trabajo, su vida puede dar un giro importante. Estado de ánimo sereno que beneficia a su organismo.

Géminis

No mire hacia atrás y actúe según le dicte su corazón. Revise su economía, controle los gastos. Si acaba de cambiar de trabajo, no se ponga nervioso. Cuídese haciendo deporte y mejor en compañía de un amigo.

Cáncer

Su vida amorosa está en un intenso y romántico momento. Su nuevo negocio necesita tiempo, tenga paciencia. Día poco propicio para tomar decisiones laborales. Ha subido de peso, no se relaje.

Leo

Discusiones frecuentes con su pareja. Tener negocio propio siempre ha sido su ilusión, láncese. El trabajo será el centro de sus actividades. Tiene que vigilar su salud.

Virgo

Llamará a un antiguo amor. Los apuros económicos desaparecen. Gran entusiasmo laboral que le llevará lejos. Protéjase la garganta si sale por la noche.

Libra

Está inspirado y podrá enamorar a la persona amada. Dispondrá del dinero que necesite gracias a un familiar. Etapa de reflexión y búsqueda de nuevo trabajo. Cuídese, haga ejercicio.

Escorpio

Con el amor, conseguirá ese ansiado equilibrio. No se agobie porque sus acciones hayan bajado, espere. Éxito en los estudios o en el trabajo. Va a encontrarse algo inquieto y nervioso.

Sagitario

Las dudas son malos consejeros en el amor. Reflexione sobre la oferta económica que le hicieron. Trabaje con diligencia. Si su trabajo es sedentario debe hacer alguna actividad.

Capricornio

Estará un poco celoso de su pareja, no tiene motivos. Bien de dinero, aproveche para hacer regalos. El trabajo le ofrecerá bastantes satisfacciones. Anote en su agenda la revisión de la vista.

Acuario

Exige demasiado y eso afecta a su relación de pareja. Utilice el dinero extra para abonar alguna deuda. De momento no habrá ningún cambio laboral. Hoy es el día de apuntarse a esas clases de baile.

Piscis

Mejorarán las relaciones sentimentales. Empiece a ahorrar para cubrir los gastos venideros. No se culpe por los problemas en el trabajo. No se deje deprimir por el miedo, no conduce a nada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un grafiti con acento extremeño sorprende en las calles de Bilbao
  2. 2 En estado grave tras sufrir un accidente y quedar atrapado en Cabeza del Buey
  3. 3 Vecinos de un pueblo extremeño forcejean con dos mujeres que intentaron okupar una vivienda
  4. 4 La Policía Local impide un suicidio en el Puente Real
  5. 5

    El Ayuntamiento de Mérida instalará seis nuevos radares de control de velocidad
  6. 6 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  7. 7 La Policía detiene a una pareja que guardaba 9 kilos de droga en un trastero de Cáceres
  8. 8 Los bomberos sofocan el incendio declarado en un piso de Valdepasillas
  9. 9 El puente de Extremadura se celebra con ferias, Noche en Blanco, Manuel Carrasco y Melody
  10. 10

    La pareja de refugiados ucranianos que denunció malas condiciones será trasladada a un hostal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 6 de septiembre de 2025

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 6 de septiembre de 2025