Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 2 de septiembre de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del mates 2 de septiembre de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 16:27

Consulta la predicción del horóscopo de este martes, 2 de septiembre de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

Ser amigos, además de amantes, une a la pareja. Esos proyectos económicos en que piensa no serán rentables. Su magnetismo personal le hará cerrar buenos negocios. Haga ejercicio.

Tauro

Su poder de seducción aumenta, elija bien. Trate de ahorrar un poco más. En la reunión de trabajo estará brillante. Para que desaparezcan esas molestias, duerma más.

Géminis

Reserve hoy ese fin de semana a solas con su pareja. Una ayuda inesperada le saca del agobio económico. Intente ser más regular en su trabajo. Sus manos necesitan hidratación, no las descuide.

Cáncer

No es buen día para hacer locuras amorosas. No malgaste sus ahorros. Pequeña contrariedad de tipo profesional. Procure mantenerse en un peso adecuado.

Leo

Vivirá maravillosos momentos románticos. Suerte en el día de hoy en todo lo relacionado con la economía. No sea pesimista, en el trabajo también hay baches. Se va a encontrar muy saludable.

Virgo

Alguien está intentando jugar con sus sentimientos. Por fin puede ahorrar ya que tiene sus deudas saldadas. Día para decidir su futuro profesional. Visite al especialista para vigilar esas molestias.

Libra

Necesita romanticismo en su vida, hágalo saber. Si estudia sus gastos, pronto puede tener ahorros. Cuidado, está trabajando demasiadas horas seguidas. Pequeñas molestias con los gases.

Escorpio

Quizás discuta con su pareja. Llegan gastos inesperados. Lucidez en todos los problemas que el trabajo le plantea. Más relajación, o el sistema nervioso le pasará factura.

Sagitario

Las contrariedades que tenía con su pareja se disipan. No actúe a la ligera en esa posible inversión. Tareas muy estimulantes en el trabajo. Dedique más tiempo para sí mismo y se encontrará mejor.

Capricornio

Pida ayuda para solucionar sus problemas de pareja. Buen momento económico. Pequeñas preocupaciones en su entorno laboral. Nervioso y depresivo, caerá en un pesimismo momentáneo.

Acuario

La necesidad de cariño le hace llamar la atención de sus amigos. Si posee acciones en bolsa, no corren buenos vientos. Sus jefes vuelven a confiar en usted, aprovéchelo. Cuidado con su tensión.

Piscis

Día de inestabilidad sentimental. Su política de ahorro da sus frutos. Disfruta de gran agilidad mental y capacidad de trabajo. Relájese, tiene que huir de la crispación.

