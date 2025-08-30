HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Horóscopo de HOY

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 31 de agosto de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del domingo 31 de agosto de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Sábado, 30 de agosto 2025, 15:31

Consulta la predicción del horóscopo de este domingo, 31 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

Muchas posibilidades de afianzar su relación. Resolverá su problema económico con éxito. No pierda tiempo discutiendo asuntos laborales. Dedique un poco más de atención a su colesterol.

Tauro

Con su pareja vivirá momentos inolvidables. Procure abordar directamente sus problemas financieros. Haga las paces con ese compañero conflictivo. El cansancio puede ocasionarle jaquecas.

Géminis

Jornada conflictiva con su pareja. Los desbarajustes económicos son fruto de su descontrol. Problemas laborales que requieren ser resueltos con delicadeza. Su dentadura le provocará algún problema.

Cáncer

Día de gran armonía con la familia y la pareja. Gaste un poco más de dinero en divertirse. Lleve la voz cantante a la hora de hablar de su trabajo. No abuse de los restaurantes de comida rápida.

Leo

Su asignatura de amor pendiente está a punto de dejar de serlo. No se debe agobiar por las obligaciones económicas. Éxito profesional o de estudios, gracias a su imaginación. Vigile esa muela que tanto le molesta.

Virgo

Su magnetismo para el amor está en alza. Con la ayuda de un amigo, conseguirá beneficios económicos. En el trabajo, no tendrá problemas. Se iniciará en la práctica de ese deporte que tanto le apetece.

Libra

Deberá tomar una decisión importante de índole amorosa. Económicamente está desahogado. Jornada para aceptar nuevos retos en su trabajo. Respete las horas de la comida y procure no trasnochar.

Escorpio

Coja las riendas de su vida amorosa. Controle el deseo consumista que le perseguirá todo el día. La relación con sus superiores no es buena, sea diplomático. Óptimo estado de ánimo.

Sagitario

Necesita encontrar afinidad en una pareja. Su imaginación le saca de los apuros económicos. Ese trabajo que tanto le agobia está a punto de acabar. Notará mejorar su salud si prueba a reírse de sí mismo.

Capricornio

Romance pasajero. Un pariente saldrá al quite con un aporte económico extra. Actividad laboral interesante. Logrará alcanzar disciplina en el deporte.

Acuario

El amor y la amistad se verán reforzados hoy. Ponga en orden sus asuntos financieros. Le encomendarán trabajos que requieren mucha energía. La música y la lectura son buenas medicinas.

Piscis

Situación fácil y complaciente en el plano afectivo. Cuidado con el exceso de gastos caprichosos. Logre la confianza de compañeros y superiores. Dedíquese el día de hoy, es algo muy saludable.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La primera tienda Normal llega a Badajoz y provoca largas colas en El Faro
  2. 2 Medios aéreos y bomberos del Infoex sofocan el incendio en Don Benito
  3. 3 Pierde el control al volante y choca con coches aparcados y contenedores en Badajoz
  4. 4 Dos detenidos con quince armas de fuego y droga en la redada de La Cañada-Moreras en Badajoz
  5. 5 Casi 800 usuarios disfrutarán del chalé de la Diputación de Badajoz en Chipiona
  6. 6

    El Ayuntamiento de Badajoz pone en venta la Casa de las Aguas por 1,8 millones de euros
  7. 7 Muere una mujer en Santiago de Compostela al ser atropellada por el tren turístico de la ciudad
  8. 8 El singular pueblo de Cáceres que protagoniza una premiada historia en la gran pantalla
  9. 9 Los Reyes en Extremadura por los incendios: «Que todos visiten esta tierra tan bonita»
  10. 10 El cacereño Alberto Amarilla recuerda desolado a Verónica Echegui y sus días en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 31 de agosto de 2025

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 31 de agosto de 2025