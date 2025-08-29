HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Medios aéreos y bomberos del Infoex luchan contra un incendio en Don Benito
Horóscopo de HOY

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 30 de agosto de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del sábado 30 de agosto de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Viernes, 29 de agosto 2025, 15:35

Consulta la predicción del horóscopo de este sábado, 30 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

No tolere que un extraño le utilice para resolver sus problemas. Puede sufrir un pequeño bache económico. Sus ideas para mejorar la situación laboral son buenas. Prevenga la formación de cálculos en las vías urinarias.

Tauro

Un malentendido con su pareja tendrá fácil solución. Quiere hacer un gran negocio, pero no sea ingenuo. Retome los antiguos proyectos laborales. Abríguese para evitar constipados.

Géminis

Encuentra a esa persona que le cubre de mimos. La suerte estará de su lado en lo referente a la economía. Posibles tensiones en su lugar de trabajo. Su salud está mejor cada día.

Cáncer

Piensa que nadie le comprende y no es cierto. Las llamadas a móviles encarecen la factura del teléfono fijo. El trabajo está siendo muy absorbente, intente parar. Las bajadas de tensión pueden producirle mareos.

Leo

Situación sentimental prometedora. Surgen problemas económicos, pero se resuelven hoy. Posponga sus ideas laborales para otro momento. Riesgo de padecer falta de hierro.

Virgo

Su pareja hará todo lo posible por mantenerse a su lado. No derroche su dinero, sus ahorros tienen fondo. Los trabajos y esfuerzos pasados darán su recompensa. Estaría bien que se decidiera a viajar.

Libra

Posee un halo de magia que encandila por donde va. Parte de su presupuesto lo invertirá en un viaje inesperado. Está en una etapa creativa en todo lo laboral. Si tiene problemas de circulación, ejercite las piernas.

Escorpio

No permita que la familia se inmiscuya en su relación. Plantéese alguna inversión para aumentar sus ahorros. Confíe en el compañero de trabajo que quiere ayudarle. Cuidado con lo que ingiere, podría padecer un cólico.

Sagitario

Está resentido por cosas que sucedieron en el pasado. Sus finanzas necesitan una atención adecuada. Profesionalmente, está en buen momento. Su estado de salud será regular.

Capricornio

La posibilidad de una aventura está ahí, usted verá. Debe poner límite a sus gastos o no llegará a fin de mes. Importantes y sabrosas oportunidades profesionales. Disfrute de esa energía que posee.

Acuario

No le irá bien en los temas románticos o pasionales. Puede ganar mucho dinero gracias a su buen criterio. Con organización, la producción será mayor. Usted no es invencible, así que controle sus energías.

Piscis

Le conviene disfrutar más con sus amigos. Se ha propuesto ahorrar y va por buen camino. Sus jefes le escucharán y estarán de acuerdo con usted. Reduzca esos pequeños vicios y se encontrará mejor.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Achacan mala praxis al SES por diagnosticar tarde un melanoma a un hombre
  2. 2 Casi 800 usuarios disfrutarán del chalé de la Diputación de Badajoz en Chipiona
  3. 3

    Heridos en Valencia de Alcántara: «Deben tomarse medidas para que esos coches de choque no estén en más ferias»
  4. 4 Cae una banda que marcaba las casas acusada de 32 robos en Badajoz, Sevilla, Utrera y Dos Hermanas
  5. 5 La primera tienda Normal llega a Badajoz y provoca largas colas en El Faro
  6. 6

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  7. 7

    Llegamos a El Quinto Coño y probamos un café casi mágico
  8. 8 Este es el programa de la Feria de Mérida 2025
  9. 9 Un acertante del sorteo de La Primitiva de este jueves se lleva 62 millones de euros
  10. 10 Dos detenidos con quince armas de fuego y droga en la redada de La Cañada-Moreras en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 30 de agosto de 2025

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 30 de agosto de 2025