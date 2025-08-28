Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 29 de agosto de 2025

R.H. Jueves, 28 de agosto 2025, 15:41 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de este viernes, 29 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Hoy estará atractivo e irresistible. Una cantidad con la que no contaba le ayuda a saldar deudas. En el trabajo, más responsabilidad y menos tiempo libre, valórelo. Conveniente en su estado una dieta depurativa.

El diálogo y la comprensión son fundamentales en las relaciones. Revise los pagos mensuales. En su trabajo, las labores cotidianas no le van a preocupar. Sigue con tensiones, intente relajarse.

Intente un acercamiento, su pareja lo está deseando. No gaste demasiado dinero, limítese a lo necesario. Súbase al carro tecnológico o se quedará atrás. Últimamente cuida poco su dieta, contrólese.

Llegan nuevas y desconocidas experiencias. Si le deben dinero, apriete las clavijas al deudor. Le ofrecerán un viaje de trabajo, acéptelo y se alegrará. Sería conveniente para su salud un período de descanso.

La incertidumbre reinará en el plano sentimental. Día de abundancia económica, concédase algún capricho. A pesar de las numerosas tareas laborales, sale airoso. Por su salud, no acumule cansancio.

No deje que el aburrimiento se instale en sus relaciones. Verá satisfechas todas sus necesidades financieras. Hoy tendrá un día agotador en su trabajo. Duerma un mínimo de ocho horas para encontrarse mejor.

No se anticipe a lo que su pareja le va a decir. La actitud de su socio dificulta sus planes de ahorro. Algo está frenando su evolución profesional. Cuidado con los medicamentos caducados.

Si está pensando en terminar su relación, hágalo ya. Con su intuición tendrá mucha suerte en los juegos de azar. Seguridad en el terreno profesional, los jefes le apoyan. Procure no acumular tensiones.

No confunda una buena amistad con algo diferente. No haga locuras con su dinero, trate de ahorrar algo. Algún compañero puede echarle por tierra su reputación. Dedique el tiempo libre que tiene a cuidar su salud.

El amor y los afectos serán causa de satisfacción. Debe ahorrar todo lo posible, pronto necesitará dinero. Procure que el éxito profesional no se le suba a la cabeza. Su salud empezará a mejorar.

Las tensiones con su pareja irán en aumento. Si va a comprar un inmueble, hoy es el día. La jornada laboral transcurrirá sin incidencias. Forzando tanto la máquina el organismo le pasará factura.

Limite su protagonismo y deje actuar a su pareja. Su economía marcha mucho mejor. La oferta laboral que le van a hacer es muy interesante. Buena forma física, pero un poco de ejercicio no le irá mal.

