Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 26 de agosto de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del martes 26 de agosto de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Lunes, 25 de agosto 2025, 16:05

Consulta la predicción del horóscopo de este martes, 26 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

Las contrariedades que tenía con su pareja se disipan. Revise su caldera, quizá consuma más de lo debido. Los astros le ayudan a conseguir una mejora laboral. Quizá padezca acidez de estómago.

Tauro

Expectación ante esa nueva relación. Ponga orden en sus cuentas bancarias. Todos los trabajos que comience los terminará con éxito. Su energía debe ser canalizada de forma constructiva.

Géminis

Su estado de ánimo no ayuda en su relación amorosa. Quizá aparezca un gasto doméstico imprevisto. En su entorno laboral se sentirá un poco incómodo. Energía mental positiva que le potencia su buena salud.

Cáncer

Sea generoso en las relaciones, no se arrepentirá. No corra riesgos económicos, no es el momento. Ambiente tenso en el trabajo, sea cauto y prevenido. No olvide que el ocio es fundamental para la salud.

Leo

Cambios en su faceta amorosa. Hoy recibirá un dinero extra. Luche con ahínco por sus intereses profesionales. Divertirse con sus amigos es muy saludable.

Virgo

Su cónyuge le necesita más que nunca; ayúdele. Descubra la manera de invertir sus ahorros positivamente. La creatividad es básica en su trabajo. Modérese con el ejercicio o acabará agotado.

Libra

No espere que los problemas se solucionen solos, dialogue. Verá aumentar sus finanzas. Asista a los actos públicos relacionados con su trabajo. Vigile esas molestias que pueden afectar a su actividad.

Escorpio

Estará sentimental y un poco sensible, así que espabile. En el contexto de las actividades económicas, todo bien. La competencia es muy agresiva, esfuércese en su trabajo. Debido al estrés, puede sufrir dolores de cabeza.

Sagitario

No hiera los sentimientos de quien quiere declararle su amor. Está gastando como si fuera millonario y no lo es. Los pedidos de trabajo irán en aumento. Abuso en la práctica del deporte, podría sufrir alguna lesión.

Capricornio

Si está comenzando una relación, puede ser algo serio. Hoy ayudará económicamente a un amigo. Su magnetismo personal le hará cerrar buenos negocios. Necesita actividad deportiva para recuperarse físicamente.

Acuario

Escuche a los suyos, solo pretenden ayudarle. Vivirá un día de esplendor económico. Perspectivas laborales estupendas. Dispone de mucha energía.

Piscis

Surge una bonita relación que llevará en secreto. Realiza inversiones que serán beneficiosas. Tendencia a equivocaciones y descuidos en el trabajo. Tenga cuidado con su garganta, evite las bebidas frías.

