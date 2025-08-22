HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 23 de agosto de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del sábado 23 de agosto de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Viernes, 22 de agosto 2025, 16:05

Consulta la predicción del horóscopo de este sábado, 23 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

Su vida amorosa está a punto de quedarse estancada. No tome decisiones económicas de manera apresurada. Atraviesa una fase de gran concentración en el trabajo. Por fin gana la batalla al colesterol.

Tauro

Está entre gente divertida, pero no olvide a los suyos. Jornada propicia para encauzar los asuntos económicos. Día de trabajo muy intenso pero satisfactorio. Puede tener dolores en las encías.

Géminis

Las circunstancias confirmarán que ese alguien le quiere. Si le deben dinero, se lo van a devolver. En el trabajo, la rutina hará que el tiempo pase despacio. Tras una dura jornada, dedíquese a descansar.

Cáncer

En el amor, está pisando un terreno muy inseguro. Día propicio para solucionar asuntos económicos. Momento de intensos desafíos profesionales. Habrá cambios significativos en su salud y en su figura.

Leo

No busque aventuras que solo pueden complicarle la vida. Encontrará en su casa una suma de dinero olvidada. Cuide las formas para evitar un conflicto con un superior. Si se encuentra algo flojo, hágase unos análisis.

Virgo

Va a pasar una jornada maravillosa con alguien que le interesa. Día interesante para hacer algunas inversiones. No sea pesimista, en el trabajo también hay baches. Síntomas de que algo está fallando en su organismo.

Libra

Amplíe su círculo de amigos y se sentirá más satisfecho. No sea tan estricto con su economía, permítase un regalo. Le ofrecerán un puesto de mayor responsabilidad. Necesita relajarse o hacer algún deporte.

Escorpio

Nace una bonita relación, insista y ganará. Buenas noticias económicas. En el trabajo, va a cosechar un éxito sin precedentes. Dedique su tiempo libre a hacer algo de ejercicio.

Sagitario

Dedica poco tiempo a sus relaciones afectivas. Invertirá dinero adquiriendo muebles antiguos. La buena improvisación es muy valorada por sus jefes. Intente desconectar cuando salga de su trabajo.

Capricornio

Su vida amorosa pasa por un intenso momento. Piense en la posibilidad de invertir el dinero ahorrado. Tareas muy estimulantes en el trabajo. Dirá adiós al cansancio en esta jornada.

Acuario

Hoy propondrá matrimonio a su pareja. Sus gastos son elevados, pero sus ingresos son mayores. Tendrá que trabajar con las presiones de sus jefes. Debe prestar más atención a su alimentación.

Piscis

Las discusiones familiares tocan a su fin. Está atravesando una buena racha económica, disfrute de su dinero. El éxito empresarial le espera a la vuelta de la esquina. Su gran optimismo le hace sentirse bien.

