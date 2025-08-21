HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Horóscopo de HOY

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 22 de agosto de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del viernes 22 de agosto de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Jueves, 21 de agosto 2025, 16:53

Consulta la predicción del horóscopo de este viernes, 22 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

Los temas del corazón resultarán un poco accidentados. Posee gran capacidad para aumentar sus ingresos. Se adaptará a las nuevas exigencias del trabajo. Su estado de salud será tan bueno como desea.

Tauro

Va a hacer gala de su fama de enamoradizo. No es buen momento para gastar. Incremento de energía mental, buena para su trabajo. Su cabeza será su punto débil; por lo demás, todo bien.

Géminis

Su sentido del humor le acerca al sexo opuesto. Las actividades extras le reportan grandes beneficios. Los problemas laborales en equipo son más llevaderos. Cuide su hígado alimentándose bien.

Cáncer

La aventura le llama a gritos, disfrútela. Evite contraer nuevas deudas. Aparece un inversor para el nuevo proyecto de su empresa. Los problemas circulatorios vuelven a amenazarle.

Leo

Buen momento para que fructifique un romance. Se le acumulan las deudas y no sabe cómo solucionarlo. Sus jefes vuelven a confiar en usted, aprovéchelo. No abuse de las grasas, su salud le pasaría factura.

Virgo

Olvide los antiguos amores y céntrese en el presente. Excelentes resultados económicos. Cuidado, está trabajando demasiadas horas seguidas. Estado de buen humor.

Libra

Necesita apoyo inmediato de los amigos. Piense si ese gasto es absolutamente necesario. Tiene muchos planes, pero sus jefes no le apoyarán. Fatiga acumulada debido a los excesos, ponga remedio.

Escorpio

Buen momento para ahondar en los sentimientos. Esos nuevos negocios le harán ganar mucho dinero. Los imprevistos en el trabajo le harán salir de la rutina. Aumento de peso, cuidado con las comidas y bebidas.

Sagitario

El amor que le demuestra su pareja le hará muy feliz. Hoy puede comprar o vender con éxito. Baje de las nubes a la realidad, ha de hacer bien su trabajo. Atención a los dolores de cabeza, consulte al médico.

Capricornio

Razone antes de dejarse llevar por sus impulsos. Buen momento para invertir en inmuebles. Le invadirá un espíritu constructivo en el mundo laboral. Agotado emocionalmente, le conviene descansar.

Acuario

Tiene muchas posibilidades de encontrar a su amor. Los ahorros le hacen sentirse seguro. Día propicio para resolver algunos problemas laborales. Estupenda forma física.

Piscis

Buen día para hacer que las cosas del amor se normalicen. Las extravagancias en las compras no son aconsejables. Luche por su puesto de trabajo, pero con sosiego. Podría sufrir alguna molestia intestinal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Feria de la Loza de Elvas 2025: fechas, horarios y programación confirmada
  2. 2 La evolución de las llamas y los trabajos para detenerlas es clave durante la noche
  3. 3 Varios bomberos casi quedan atrapados en Jerte al actuar unos vecinos por su cuenta
  4. 4 Una redada se salda con detenidos e incautación de drogas en las Moreras
  5. 5 El alcalde de Jaraíz de la Vera pide perdón por lanzar fuegos artificiales
  6. 6

    Buena evolución del incendio de Jarilla, que podría quedar estabilizado este jueves
  7. 7

    Piden 5 años de cárcel a un ganadero de Extremadura que hizo convivir con cerdos a dos empleados
  8. 8 Los restos del huracán Erin traerán lluvia a Extremadura este fin de semana
  9. 9

    Fijado para el 16 de septiembre el juicio a un opositor por hacer trampas en un examen
  10. 10 Restablecida la circulación en la autovía A-5 tras el corte provisional por un incendio en Escurial

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 22 de agosto de 2025

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 22 de agosto de 2025