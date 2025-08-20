HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Horóscopo de HOY

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 21 de agosto de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del jueves 21 de agosto de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 16:20

Consulta la predicción del horóscopo de este jueves, 21 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

No ignore a Cupido, valore más las relaciones amorosas. Llega dinero suficiente para pensar en cambiar de vivienda. Busque nuevas metas y objetivos profesionales. Día de buena salud.

Tauro

Déjese llevar por el corazón y no diga que no al amor. Ponga su intuición al servicio de los asuntos económicos. No entre en ningún tipo de provocación en el trabajo. Recuerde que la alimentación es la base de la salud.

Géminis

Descubrirá cualidades muy gratas de su pareja. En lo económico, no es un día favorable. Interesantes propuestas para cambiar de trabajo. Cuide especialmente su espalda y articulaciones.

Cáncer

Excelentes noticias de personas queridas que están lejos. Comienza bien el día, económicamente hablando. En el trabajo, muchas prisas y presiones, tenga paciencia. Su organismo necesita más descanso nocturno.

Leo

Su pareja sabe defenderse sola, no la atosigue. En cuestiones de dinero, debe ser más práctico. Su tesón en el trabajo le aportará una sorpresa agradable. Debe poner remedio para que el estrés no le domine.

Virgo

Romanticismo es lo que su pareja necesita. La cuenta corriente aumentará considerablemente. Recuerde, el aspecto es importante en las entrevistas. Sufrirá molestias de estómago si no se tranquiliza.

Libra

Probablemente tenga que resolver ciertos conflictos familiares. Cuidado con las nuevas inversiones que le proponen. Debido a su constancia, conseguirá un buen trabajo. Su espalda es su punto débil, corrija la postura en el trabajo.

Escorpio

Conseguirá más de los suyos con diplomacia. Sus acreedores están en buena disposición. Escuche los consejos de sus compañeros. Puede sufrir mareos por las cervicales.

Sagitario

Encuentro amoroso muy especial. El no negar nada a nadie le perjudica económicamente. Éxito en el trabajo por usar la táctica adecuada. Ese dolor de codo se solucionará con reposo.

Capricornio

Sus amigos son decisivos en su vida. Debe ser más conservador en sus inversiones. Antes de hablar con sus jefes, piénselo bien. Preste más atención a su salud, pero sin obsesionarse.

Acuario

Se disiparán muchas dudas si abre su corazón a los demás. Consigue la estabilidad económica tan esperada. Mayor rendimiento si busca nuevas formas de trabajar. Tenga en cuenta esas molestias, consulte al médico.

Piscis

Conseguirá lo que se proponga entre sus amigos. Ahorre, dentro de poco necesitará un dinerillo extra. Estudie cuidadosamente la situación de su negocio. Tendrá delicadas las articulaciones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprendida in fraganti una menor mientras provocaba un fuego en Cáceres
  2. 2 Un afortunado se lleva 250 millones de euros en el sorteo de Euromillones de este martes
  3. 3 El incendio de Jarilla mantiene dos focos activos, uno hacia el Jerte y otro a Salamanca
  4. 4 Feria de la Loza de Elvas 2025: fechas, horarios y programación confirmada
  5. 5 La Federación de Caza rechaza que se criminalice al sector por culpa del «malnacido» que provocó el incendio de Aliseda
  6. 6 Muere atropellado un ciclista en la N-630, en el término de Torremejía
  7. 7 Varios bomberos casi quedan atrapados en Jerte al actuar unos vecinos por su cuenta
  8. 8 El embalse más grande de España está en Extremadura y es un paraíso natural
  9. 9 El parque de San Fernando de Badajoz amanece de nuevo con pintadas
  10. 10 Estopa se arranca a cantar y protagoniza un divertido momento en su pueblo de Badajoz durante las fiestas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 21 de agosto de 2025

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 21 de agosto de 2025