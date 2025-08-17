Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 18 de agosto de 2025

R.H. Domingo, 17 de agosto 2025, 15:53 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de este lunes, 18 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

La seguridad le obsesiona y le trae problemas con su pareja. Interesantes relaciones con personas poderosas. Laboralmente las cosas pueden complicarse. Si le da pereza ir solo al gimnasio, anime a algún amigo.

La actitud de su pareja puede crearle sensación de soledad. Algunos proyectos financieros pueden acabar frustrados. Luche por aquello que pueda mejorar su trabajo. Su cadera requiere reposo, no la ignore.

Estará en su salsa en fiestas y saraos, acabará con las penas. Posibles ganancias a través de sus familiares. Reanude el trabajo que hace tiempo tiene paralizado. Si sigue con esa molestia, vaya al médico..

Noche romántica con su pareja. Tiene un excepcional olfato financiero, aprovéchelo. Hoy tendrá un buen día, gracias a sus compañeros. Si practica algún deporte, caliente antes de empezar.

Busque más tranquilidad en el terreno sentimental. No se deje llevar por sus instintos consumistas. Profesionalmente le irá mejor de lo que piensa. Si es fumador, es un buen momento para dejar de serlo.

Quien le está rondando, al final le conquistará. Es posible que le sorprendan con un ingreso inesperado. Las cosas de su trabajo deberá tomárselas con calma. Extreme las precauciones respecto a la higiene.

La compañía de la persona que le gusta le hace sentir bien. Por fin puede reformar su casa con esos nuevos ingresos. Parece que en el trabajo quisiera comerse a los demás. Una leve tortícolis puede protagonizar este día.

Su pareja estará muy complaciente, disfrútelo. No despilfarre los ahorros que guarda para las malas épocas. Laboralmente, día muy movido. Intentarán convencerle de la necesidad de adelgazar.

Romper la rutina enriquece la vida de pareja. Es un buen día para hacer grandes compras. Cautela en el plano laboral, aléjese de propuestas poco fiables. Los problemas, apárquelos, y disfrute de su tiempo libre.

Centre todas sus atenciones en su pareja y su familia. Los astros indican que es una buena oportunidad para invertir. En su trabajo, ha demostrado lo que vale, exija lo que merece. Convendría que se hiciera una analítica completa.

Nuevas personas se interesarán por usted. Buen momento en la cuenta corriente. En el trabajo será la estrella, todos le consultarán. A su espalda no le conviene cargar peso.

Preste menos atención a la persona que quiere conquistar. Día positivo para todo lo relacionado con el dinero. Es totalmente necesario el trabajo en equipo. El masaje hará que descargue toda la tensión acumulada.

