Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 17 de agosto de 2025

Consulta la predicción del horóscopo de este domingo, 17 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Reflexione antes de tomar decisiones de tipo afectivo. Compare precios a la hora de comprar. Mal momento para cambiar de trabajo. Demasiados esfuerzos físicos.

Buen día para un encuentro amoroso. Posibles pérdidas de bienes. Los grandes proyectos profesionales serán un éxito. Muy a tiempo la visita al oculista.

No surgirá nada serio en cuanto a los sentimientos. Alguien le pedirá ayuda para un problema económico. Buenas iniciativas y una gran rapidez mental en el trabajo. Rebrote de alguna dolencia antigua.

Recuperará amigos que se han quedado en el camino. Hoy puede ir de compras y darse algún capricho. Un pariente le ayudará a avanzar en el trabajo. Dosifique mejor sus fuerzas, si no quiere llegar al agotamiento.

Está romántico, seductor, amable y conquistador. Amenazan gastos extras relacionados con la casa. Tenga un poco de calma en el ámbito laboral. Cuando vea los resultados de su dieta se alegrará.

Disposición para dar mucho afecto. Día óptimo para recuperar ese dinero que ha prestado. Por fin decide completar su formación profesional. Cuide sus horas de sueño.

Disfrute al máximo de la relación actual. Es posible que pronto le llegue una inyección de dinero. En lo laboral, buenas perspectivas de cerrar un buen trato. Su problema de salud no irá más allá de un simple catarro.

No se resista a querer a quien le quiere. Mal día en asuntos económicos; los gastos atacan de nuevo. Lucidez en todos los problemas que el trabajo le plantea. La obsesión por el físico está empezando a ser peligrosa.

Noticias positivas de un antiguo amor. Le responden afirmativamente a una solicitud de crédito. Le alegrará ver los resultados laborales debido a su esfuerzo. Las excursiones al campo le ayudarán a acabar con el estrés.

Hay alguien que quiere reírse de sus sentimientos. Disfrute de lo ahorrado y dese algún capricho. Puede tener ofertas de trabajo muy interesantes. Las cenas no deben ser copiosas.

Sus responsabilidades no las eche sobre su pareja. Quizá pierda un objeto de gran valor en un descuido. Día activo y productivo en su trabajo. Se encuentra agotado, descanse más.

Los sentimientos no están tranquilos, día problemático. Aumenta la posibilidad de ganar dinero extra. Su trabajo puede peligrar por su falta de puntualidad. Evite la pereza y Los amigos no aparecen de repente, hay que buscarlos. Buen momento para los asuntos económicos. Laboralmente, fin del problema, todo volverá a su cauce. No tiene por qué soportar el dolor, vaya al médico.tiempo al ejercicio.

