Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 11 de agosto de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del lunes 11 de agosto de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Lunes, 11 de agosto 2025, 15:54

Consulta la predicción del horóscopo de este lunes, 11 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

Necesita un tiempo de reflexión sobre sus relaciones. Le será devuelta esa cantidad de dinero que prestó. No caiga en la irritación ante cualquier contratiempo laboral. Si su estómago se resiente, coma poco y a menudo.

Tauro

Los asuntos sentimentales van por buen camino. Debería dar un buen repaso a su economía. Imaginación e intuición serán ingredientes fundamentales en su trabajo. Muévase más para recuperar sus energías.

Géminis

Propóngase que la vida en común no caiga en la rutina. Diviértase sin gastar tanto dinero. Sus proyectos profesionales se podrían ralentizar. Dificultad de conciliar el sueño por sus problemas.

Cáncer

Magnífico momento para el amor. Busque nuevas formas de aumentar su capital. Un difícil asunto profesional por fin verá la luz. En cuanto a la salud, se sentirá mejor que nunca.

Leo

Las condiciones astrales son propicias para la felicidad. No debe ser tan despistado con sus asuntos financieros. Le conviene recordar que no está solo en su trabajo. En cuanto pueda, aproveche para recuperar sueño.

Virgo

Jornada de gran intensidad amorosa. Sus ahorros están en vías de extinción. Dispone de total libertad para realizar sus proyectos laborales. Su salud física y mental, al aire libre, se reforzará.

Libra

Ocasión propicia para consolidar su relación sentimental. Buen día para disfrutar de sus ahorros. La impulsividad no es buena para hablar con los jefes. Sus ojos estarán especialmente sensibles.

Escorpio

Si no se siente a gusto, no mantenga esa relación. En los asuntos económicos todo marcha bien. Este trabajo tan intenso es puntual. Disfrute de la buena mesa, su salud es perfecta.

Sagitario

Mantendrá una buena relación con todos sus amigos. Se siente agobiado por los gastos que debe afrontar. Algún problema puede retrasar su carrera profesional. Ligeras molestias en el cuello y la espalda.

Capricornio

La relación amorosa le proporcionará una gran paz. Los asuntos económicos marcharán mejor. La tónica en el trabajo sigue siendo buena. Dolores de espalda; cuidado con las posturas.

Acuario

Poco centrado para los asuntos del amor. En sus inversiones tiene que actuar con inteligencia. Los problemas laborales no se van a resolver hoy. Si su médico le aconseja vacunarse, hágalo.

Piscis

Todo positivo junto a la persona amada. Día favorable para su economía. Tenga decisión para mostrar su creatividad laboral. Su energía debe enfocarla de manera positiva.

