Un ciclista ingresa en la UCI tras caerse por colisionar con otro en Alange
Horóscopo de HOY

Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 10 de agosto de 2025

Consulta tu horóscopo diario, del domingo 10 de agosto de 2025. ¿Qué nuevas nos depararán los astros hoy?

R.H.

Sábado, 9 de agosto 2025, 16:09

Consulta la predicción del horóscopo de este domingo, 10 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Aries

Tiene el corazón congelado, pero le llegará el calor. Su economía va muy bien. Esos comentarios sobre el trabajo no serán comprendidos. Debe vigilar los horarios y la calidad de sus comidas.

Tauro

Pocas complicaciones en el terreno amoroso. Puede gastar algún dinerillo en mejorar su casa. Centre sus energías en el trabajo. Ocasión para sosegarse y conseguir equilibrio psicológico.

Géminis

No ponga en peligro su felicidad con el ser amado. Déjese de remordimientos y gástese el dinero en ese capricho. Entra en un período de mucha actividad laboral. La natación le ayudará a relajar las tensiones musculares.

Cáncer

Aleje esos celos infundados, o le pesará. Sus asuntos financieros tienen muy buen aspecto. Podría ser propuesto para un puesto comercial. Es muy beneficioso ingerir líquidos, no lo olvide.

Leo

Si no tiene pareja ponga especial atención a su alrededor. Un gasto extra le ha dejado el presupuesto descompensado. Esfuércese y obtendrá los objetivos deseados en su trabajo. Físicamente muy bien debido a los últimos cuidados.

Virgo

Los roces con su pareja se apaciguarán. Oportunidad de mejorar sus asuntos financieros. Cumpla con su horario laboral o tendrá problemas. Anote en su agenda la revisión de la vista.

Libra

Su relación de pareja está llegando a la perfección. Ahora es un excelente momento para ahorrar. Encontrará nuevas posibilidades de trabajo. La garganta será su punto débil.

Escorpio

Si quiere amor, puede encontrarlo en el ámbito profesional. Ponga a cero sus deudas. Asuma con mayor frialdad los inconvenientes profesionales. No debe exponer su piel sin protección a los peligrosos rayos de sol.

Sagitario

A pesar de que se muestre distante, su pareja le quiere. Reflexione sobre la oferta económica que le hicieron. Haga saber a los que le rodean lo que piensa del trabajo. Procure hacer, por lo menos, tres comidas al día.

Capricornio

Trate de no ser tan enamoradizo. Debe ahorrar si quiere hacer el viaje soñado. Va a gozar de una excelente reputación en el trabajo. Tan ajetreado ritmo diario puede provocarle estrés.

Acuario

Emocionalmente, comienza una etapa bastante satisfactoria. Su economía se le va de las manos. Su ambición y capacidad laboral serán elevadas. Tan pronto se mostrará optimista y vital como sin fuerzas.

Piscis

No haga caso a los rumores, su relación es muy sólida. Prepare un plan para sus inversiones. No debe entrar en conflicto con sus superiores. Quedar con sus amigos mejora su estado anímico.

