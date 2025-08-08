Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 9 de agosto de 2025

R.H. Viernes, 8 de agosto 2025, 16:17 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de este sábado, 9 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

Cuenta con el cariño incondicional de sus familiares. Puede vivir con menos de lo que tiene. Mucha prudencia y responsabilidad en el trabajo. Los fines de semana son para descansar.

Jornada estupenda para el amor. Reserve algo de dinero para una posible emergencia. Si aprovecha la energía de su equipo sacará el trabajo. Acuda a ese taller de psicología y relaciónese.

Ya es hora de abandonar esa permanente aflicción. Goza de buena suerte en los juegos de azar. Terceras personas mediarán en su ascenso profesional. Sentido del humor y espíritu constructivo.

Conseguirá lo que quiere si despliega su seducción. Bien de dinero, aproveche para hacer regalos. Situaciones muy divertidas en su trabajo. Procure cuidar más su dieta.

Está algo decaído porque su pareja no le mima. Jornada de gastos excesivos. Sus proyectos profesionales se harán realidad. Hoy se encuentra pletórico, hará todo lo que le apetezca.

Esa persona que descartó hace tiempo le empieza a interesar. Ajuste sus gastos a sus ingresos. Cuide la relación con su jefe. Los cambios hormonales afectan al carácter.

El corazón tendrá mucho que decir durante todo el día. Jornada de éxitos económicos. El hablar de más le puede perjudicar ante sus jefes. Utilice crema protectora, su piel se lo agradecerá.

Sea más tolerante con su pareja. No abuse del móvil si no quiere que su factura ascienda. Resultados excelentes en el trabajo. Pequeño accidente doméstico sin consecuencias.

No malinterprete los consejos de su pareja o sus amigos. Los asuntos de finanzas marchan mejor de lo que esperaba. Evite que el trabajo se acumule. Tiene falta de ejercicio, así que decídase y haga algo.

Vaya de juerga, será una buena terapia para los problemas amorosos. Buen momento para iniciar nuevas inversiones. Logrará un compromiso con sus compañeros de trabajo. De carácter firme y con el ánimo más sereno.

Está especialmente receptivo para el amor. Evite comprar alocadamente. Puede conseguir todo lo que se proponga en su trabajo. Rebaje la tensión de la región cervical.

Se acabaron las penas, a partir de ahora vuelve la felicidad. Utilice sus ganancias para ampliar conocimientos. Trabajo pesado y aburrido, es algo transitorio. Emplee parte de su energía en realizar ejercicio al aire libre.

Temas

Horóscopo de HOY