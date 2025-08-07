Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 7 de agosto de 2025

R.H. Jueves, 7 de agosto 2025, 17:24 Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de este viernes, 8 de agosto de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

La armonía amorosa ahora está presente en su vida. Concluya los asuntos económicos que tiene pendientes. Conocerá a nuevas personas en su entorno laboral. Impóngase un poco de orden en sus hábitos alimenticios.

Unión total con sus familiares. No sea confiado, pueden estafarle. Relájese un poco, ya que la actividad laboral decrece. Comer fuera de casa le ocasiona problemas gástricos.

Un comentario malicioso sobre su mejor amigo le afectará. Buen día para atreverse a crecer en sus negocios. Todo en el trabajo funciona, pero no se engañe con utopías. Su piel necesita mayores cuidados.

Su capacidad amorosa está en la cima. Planifique bien sus cuentas, hay gastos imprevisibles. Éxito laboral, disfrútelo. Acuda al médico si sigue con esas molestias cervicales.

Su maravilloso encanto le hará triunfar sentimentalmente. Buen momento para vender lo que quiera. Sus expectativas profesionales se verán cumplidas. Cuidado con las articulaciones cuando practique deporte.

Recibirá buenas noticias de un familiar. Tenga cuidado a la hora de invertir. No se embeba en el trabajo o tendrá problemas familiares. Las personas con problemas de salud experimentarán mejoría.

Momento romántico muy especial. Puede tirar de sus ahorros con tranquilidad. Trabaje duro para hacer realidad sus sueños. Oblíguese a un reposo saludable.

Fase de discordias y querellas familiares. Estudie cuál es el banco que más le interesa. Quizá surja un viaje relacionado con el trabajo. La pereza se ha apoderado de usted, no lo permita.

Las novedades sentimentales no tienen futuro. Sea práctico cuando los gastos le agobien. Vigile con quien habla, en el trabajo hay muchas envidias. Se sentirá con ganas de iniciar nuevas actividades físicas.

Pase más tiempo con los suyos, incluida su pareja. Preste la debida atención a su situación bancaria. Lleve a cabo un reciclaje profesional para mejorar. Tiene que vigilar su salud.

Sea comprensivo con su pareja, nadie es perfecto. Jornada aciaga para nuevas inversiones o negocios. Si cambia de trabajo no le dé prioridad a la nómina. Dedíquese a nuevas actividades deportivas.

Agradecerá el apoyo de su entorno familiar. En la economía, tiene la suerte de cara durante todo el día. Sea consecuente con sus decisiones de trabajo. Si quiere adelgazar, visite a un especialista en nutrición.

