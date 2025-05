Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis: horóscopo del 26 de mayo de 2025

R. H. Domingo, 25 de mayo 2025, 16:37 Comenta Compartir

Consulta la predicción del horóscopo de este lunes, 26 de mayo de 2025, para tu signo del zodiaco. Descubre lo que deparan los astros para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Unos consejos que te permitirán afrontar este día con las mejores vibraciones y todas las herramientras cósmicas de tu lado

No sea impulsivo, su pareja necesita aclarar sus sentimientos. Habrá más gastos de los esperados. Una nueva etapa laboral le encontrará preparado. Aproveche este momento de perfecta salud y disfrute.

Respete más los comentarios de su pareja. El dinero se le escapará de las manos si no se controla. Su cabeza está tan ágil que podrá afrontar cualquier trabajo. El estómago se resiente, haga hoy dieta blanda.

Tiene poco tiempo para el amor y eso le desquicia. Quizá tenga que pedir ayuda económica a un amigo. No cometa errores absurdos en el trabajo. Cuide su alimentación y no cometa excesos.

De momento, no necesita la compañía de nadie. Momento delicado en cuestiones económicas. Oportunidad de mejorar su situación laboral. Cuide su cuerpo, descanse cuando lo necesite.

Las subidas de tono confunden a su pareja. Va a tener muchos gastos pero su economía no sufrirá. Aproveche un viaje de trabajo para soltar tensiones. Va a encontrarse algo inquieto y nervioso.

Comparta sus problemas con su pareja. Confiar en la suerte al hacer inversiones es arriesgado, infórmese. Esfuércese para sacar ese trabajo adelante. Su salud está en uno de sus mejores momentos.

Necesita liberarse de una excesiva dependencia de su pareja. Recuerde que es un poco lunático con sus inversiones. Luche por aquello que pueda mejorar su trabajo. Si es fumador, intente fumar menos.

Su vida amorosa pasa por un intenso momento. Si tiene que efectuar una operación bancaria, hoy es el día. No debe permitir que se le acumule el trabajo en exceso. La espalda le ocasionará molestos dolores.

No comience esa aventura, no le interesa. Gasta como si tuviera «una mina» y no es así. Puede que le ofrezcan un puesto en otra empresa. Buen momento para encontrar soluciones a sus dolores.

Es una gran oportunidad para establecer relaciones. No piense solo en el dinero rápido, sino en la riqueza segura. Concentre sus energías en aumentar su productividad. Hoy podría tener algo de fiebre.

Estabilidad perfecta en el amor, procure mantenerla. Debe ser más cuidadoso con su economía. Procure acabar todos los proyectos atrasados. El cuerpo y la mente le piden un poco más de diversión.

Le hacen una declaración de amor en toda regla. Si está pensando en solicitar un préstamo, hoy es el día. Elija bien entre las ofertas laborales que le hagan. El riñón le dará algún problema, beba más agua.