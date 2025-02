«Me apuñaló, pero pido su libertad porque es un chaval joven y fue algo puntual», ha declarado en el juicio un hombre víctima de ... una agresión en el transcurso de una pelea en el donostiarra barrio de Gros. El acusado, que se enfrenta a una pena de 11 años de prisión, utilizó un cuchillo de 20 centímetros y se lo clavó en el abdomen provocándole una herida que afectó a una arteria, por lo que tuvo que ser operado de urgencia.

«Yo estoy bien, estoy vivo, y para mí y mi tranquilidad me gustaría que el joven no entrara en prisión», ha declarado la víctima al término de su comparecencia ante el juez en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, donde este martes continuará la vista. «Aquel día no sé qué se le pasó por la cabeza y sé que se equivocó, pero son una familia alegre y no quiero que pasen por todo esto», ha añadido. «Desde que ocurrió este incidente he visto a la madre del chaval muy deteriorada y yo también soy hijo y sé lo que es que tu madre lo pase mal por ti», ha añadido. Sobre el padre, que ha prestado declaración como involucrado en lo ocurrido, la víctima ha asegurado que «se ve que es buen padre aunque aquel día no actuó bien».

Los hechos ocurrieron la madrugada del 19 de diciembre de 2021, sobre las 03.00 horas, cuando al parecer tres varones estaban presenciando una presunta discusión entre un menor de 17 años y su madre «en una calle con poca luz». En un momento dado, uno de los hombres, que durante la vista ha reconocido haber consumido «una alta cantidad de alcohol y drogas aquella noche», intervino y comenzó a increpar al menor, diciéndole de forma repetida «que le iba a enseñar cómo se debía tratar a una mujer y que le iba a matar», según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía de Gipuzkoa.

En ese instante, madre e hijo, «asustados», decidieron subir a casa mientras el compañero de piso de ambos, que estaba presenciando la escena desde el balcón de su casa, bajó para «intentar tranquilizar» al hombre. «Yo solo les dije que se calmaran, que era una simple discusión y que dejasen de gritar», explicaba la víctima, «pero se vio que tenían ganas de pelea. Estaba acalorado y seguía gritando», ha añadido.

El primero en actuar fue el padre del joven al que se le atribuye el delito de homicidio. «Me pegó un puñetazo que conseguí esquivar de aquella manera», pero justo después el tercer protagonista le propinó «una patada y me tiró al suelo», cuenta el agredido. Una vez indefenso, «no pararon de golpearme mientras yo intentaba protegerme la cara y la cabeza hasta que vi un hueco por el que escaparme», continúa. Para entonces ya había recibido la cuchillada.

La madre ve la herida «y el cuchillo»

Con la víctima apartada a unos metros tratando de llamar al 112, madre e hijo decidieron bajar y, según declara la primera, fue ella quien se percató de la herida. «Vi gotas de sangre, le levanté la camiseta y vi la herida», afirmaba ante el ministerio fiscal antes de afirmar que vio al joven «con el cuchillo. Solo vi el filo, pero aseguro que lo vi». Por su parte, su hijo, que fue el último en aparecer en escena, ha relatado que en la pelea participaron «cuatro hombres en vez de tres» y que desde la ventana de su casa, en un segundo piso y «a unos 20 metros», vio al principal acusado «con un bulto en la mano haciendo el gesto de clavar algo». El menor de edad bajó a la calle y se quitó la camiseta para cortar la hemorragia. A los pocos minutos, varias patrullas de Policía y dos ambulancias se personaron en el lugar y trasladaron a la víctima al hospital.

La herida afectó a una arteria, por lo que se generó «riesgo para su vida», y tuvo que ser intervenido de urgencia. La Fiscalía pide que el acusado indemnice a la víctima con 5.015 euros por las lesiones, y también acusa a los otros dos varones de sendos delitos de lesiones leves, penados con multa.

«Yo no acuchillé a nadie»

Tanto el principal investigado como los otros dos interrogados se negaron a contestar a la Fiscalía y se limitaron a responder únicamente las preguntas formuladas por su abogado. En ellas, el acusado de cometer el delito ha negado haber «acuchillado a nadie» y ha insistido en varias ocasiones que aquel día había consumido «mucho alcohol además de altas dosis de cocaína y hachís».

Preguntado por el origen de la disputa, el joven ha afirmado que en ese momento había unos «7-8 personas en la calle» y que, tras intentar mediar para que la discusión entre madre e hijo cesase, «me fui a casa porque había mucho ruido». Por otro lado, su padre ha subrayado que era conocedor de que su hijo consumía pero que no sabe «quién apuñaló a esa persona».