Apuñaladas, estranguladas o arrojadas al vacío, 35 mujeres sobrevivieron al asesinato machista en 2022

Doménico Chiappe Madrid Jueves, 7 de septiembre 2023, 12:20

Ayer miércoles, a las once de la mañana, un hombre de 27 años apuñalaba a su pareja en su domicilio, en Madrid. Ella, de 30 años y con una profunda herida en el abdomen, pudo escapar del piso y corrió a la calle a pedir ayuda. Herida, se detuvo en una parada de autobús, donde la socorrieron los paramédicos, que lograron estabilizarla para trasladarla al hospital en estado grave. La policía también intervino y detuvo al agresor. Faltó poco para que la mujer fuera una víctima mortal más de la violencia machista en 2023.

Como este suceso, otras 35 mujeres estuvieron a punto de morir en manos de sus parejas o ex el año pasado, según la memoria de la Fiscalía, que investiga, a través de su Sala de Violencia contra la Mujer, los intentos de feminicidio de pareja desde hace tres años. Estos asesinatos «intentados» aumentaron el año pasado un 66% con respecto a 2021. Una de cada tres de las sobrevivientes de estos crímenes extremos había denunciado previamente, la mayoría tiene edades entre los 25 y los 50 años, y en la mitad de ocasiones fue apuñalada. A la otra mitad quisieron matarla a golpes, estrangulándola, lanzándola al vacío, con armas de fuego o con una botella rota. Todas ella pudieron elevar la cifra de 50 víctimas mortales por violencia de género en España.

Hace dos años hubo 21 «feminicidios íntimos de pareja intentados» y en 2020, fueron 32, según la anterior Memoria de la Fiscalía. «Son datos que controlamos, de las propias fiscalías, que coinciden con los de la Delegación de Gobierno casi siempre», explicaba sobre este tema Teresa Peramato, fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer, a este periódico en una entrevista previa a la divulgación de la Memoria. «A estos casos les hacemos seguimiento. No obstante, el hecho que una víctima esté en el hospital mucho tiempo por una agresión machista no quiere decir que sea un atentado contra la vida. Porque un individuo puede hacerle heridas graves, con intención de lesionar y torturar, pero no de matar».

Hechos graves

Esos actos crueles cometidos para dañar de gravedad pero sin intención de matar también se han comenzado a contabilizar y se reportan en la Memoria en otro capítulo, el de «otros hechos graves». El año pasado fueron ocho, en 2021 hubo siete y en 2020, 14. «A diferencia de lo que ocurrió en diciembre en cuanto a los feminicidios consumados, en relación con los intentados y hechos graves no se registró esa concentración en ninguno de los meses de 2022», indican los fiscales en el documento presentado la mañana del jueves.

En cuanto a las condenadas de estos «feminicidios íntimos», en 2022 hubo 58 sentencias condenatorias, de las que 41 fueron por «hechos consumados», es decir, asesinato y otros 17 por intentarlo, mientras que en 2021 fueron 31 por condenadas por asesinato y 41 de «delitos intentados», con una absolución entre esas 72 resoluciones judiciales.