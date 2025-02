Apuñala a un Policía Nacional que acudió a detenerle por violencia doméstica en Valladolid

Un hombre de 47 años (J.I.F.M.) ha sido detenido esta mañana tras asestar varias puñaladas a un policía nacional que, junto con ... otros agentes, había acudido a un domicilio del número 16 de la calle Azalea, en el barrio de Las Flores, tras recibir un aviso por un presunto caso de violencia doméstica.

El agente del Cuerpo Nacional de Policía, al igual que el detenido, ha sido trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de la capital. El alcance de las lesiones se desconoce por el momento.

Un suceso que no ha pillado por sorpresa a los vecinos del barrio, que lanzaban frases como «hasta que no ha liado una muy gorda, no ha parado» o «sabíamos que un día iba a pasar esto», recalcaban en el inicio de la calle Azalea, cortada para la intervención de la Policía Nacional, Municipal y el personal de emergencias que acudió al lugar de los hechos con dos ambulancias.

Otras agresiones

El pasado julio, un agente municipal fue agredido por un hombre que previamente había atacado a un empleado de un negocio situado en las inmediaciones de la plaza de la Circular. Allí acudieron dos patrullas de las policías Local y Nacional, cuyos agentes intentaron inicialmente separar al agresor. Lo lograron, pero al tratar de identificar y cachear al sospechoso, de 31 años, este se revolvió y se lanzó literalmente al cuello de un policía municipal, al que «agarró del cuello y comenzó a golpear en la cabeza antes de que ambos cayeran al suelo».

El resto de funcionarios acudieron entonces en su auxilio y lograron reducir finalmente al presunto agresor y colocarle los grilletes en calidad de detenido por un delito de atentado a la autoridad y otro de lesiones.

En septiembre, agentes de la Policía Municipal de Valladolid detuvieron a un hombre de 39 años y a una mujer de 43 que circulaban en un vehículo y agredieron a los agentes después de que evitaran un control de alcoholemia y estos se acercaran a identificar al conductor y tratar de realizar la prueba.