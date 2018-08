«He aprendido lo que son las redes antisociales» Frente a las polémicas. «En 34 años de carrera nunca he ofendido a nadie». :: juanjo martán La modelo vallisoletana intenta resucitar los concursos de belleza. «Tener hijos, llevar un tatuaje o estar divorciada no te puede impedir presentarte» Juncal Rivero Directora de Miss y Mister España DANIEL ROLDÁN Domingo, 5 agosto 2018, 11:23

Juncal Rivero (Valladolid, 1966) presentaba junto a Ramón García un programa de éxito en la televisión regional de Castilla-La Mancha hasta que recibió una llamada, un correo electrónico y una oferta por LinkedIn para resucitar el certamen de Miss y Mister España. «Me contactaron por todos los medios posibles», reconoce entre risas. Da un salto «sin red» para intentar reflotar un concurso que hace siete años que no se celebra.

-¿Cómo la 'engañaron' para ponerse al frente de Miss y Mister España?

-A mí no me engañan, en todo caso me engaño sola (risas). Me hicieron la propuesta para empezar de cero, darle una perspectiva nueva, y me pareció un reto personal importante.

-¿No teme el riesgo?

-En la vida tienes que arriesgar, nunca me han gustado las cosas fáciles.

-Llega como directora general. Eso supone que en el día a día.

-Hago de todo (risas). Queda muchísimo: organizar las galas, buscar patrocinios... Tenemos que ser serios con el certamen.

-¿Tanto tiene que cambiar?

-Es necesario adaptarse a la actualidad, a cómo es la juventud de hoy. Hay que dar oportunidades a todo el mundo. Por eso queremos ser más inclusivos, aunque sin olvidarnos de que es un concurso de belleza. Es natural tener hijos, llevar un tatuaje o estar divorciada. Estas cosas no te pueden impedir presentarte a un concurso.

-¿Por qué cree que dejó de funcionar?

-Yo he estado bastante desvinculada del certamen desde que me eligieron Miss España y Miss Europa. No lo he seguido mucho, pero creo que al final era más importante ser participante y montar un escándalo que el hecho de llegar al concurso. Comenzó a desvirtuarse y perdió la esencia.

-¿Hay todavía mucho cliché sobre las misses?

-Más antes que ahora. Está cambiando porque los chicos y las chicas que se presentan están muy preparados.

-Estados Unidos ha quitado el pase en bañador, ¿qué opina?

-Es un retroceso. Si buscamos que las mujeres tengamos libertad para todo, que podamos ir en minifalda por la calle sin que un hombre nos suelte una barbaridad, no entiendo que no podamos decidir si en un certamen de belleza salimos en bañador o biquini. Yo soy más partidaria del bañador, me parece más bonito. Pero no lo entiendo porque entonces tendríamos que dejar de desfilar en lencería o en los carnavales. ¿No cosifica igual a la mujer en un desfile o en una portada de una revista?

-Por cierto, a usted le han acusado de 'gordofobia' por un comentario en un programa de televisión.

-Otra cosa que no entiendo. He aprendido en dos días lo que son estas redes antisociales. Comenté que el índice de obesidad y sobrepeso en España ha crecido muchísimo. No quise decir, en ningún caso, que la anorexia no fuera importante. Opiné sobre la modelo que me enseñaron y se lio. Alguien interpretó lo que quise decir. Me llegaron a decir que yo había dicho que era asquerosa, que era menos mujer que yo. auténticas barbaridades.

-Usted tiene un hijo de 13 años que puede leer esos comentarios.

-Mi hijo no está en ninguna red social. De este caso sí le he leído algún mensaje, tanto positivos como negativos, porque me vio afectada. Me consoló mucho, me dio mimos y me dijo que no hiciera ni caso. En 34 años de carrera nunca he ofendido a nadie.