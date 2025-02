«Me apasiona la vida», el secreto de una centenaria conductora italiana

Dario Menor Corresponsal en Roma Miércoles, 8 de junio 2022, 19:28 Comenta Compartir

Hasta los 102 años, como poco, podrá llevar su coche Candida Uderzo, una señora de la localidad de Brigenza, al noreste de Italia, que el mes pasado renovó por dos años su carné de conducir poco después de haberse convertido en centenaria. Tras comprobar que no tenía problemas de visión ni cognitivos, en la autoescuela no tuvieron problema para extenderle durante dos años más el permiso.

«Yo siempre he conducido. Me gusta ser autónoma para no pesarle a mi hijo. Esta renovación me hace feliz y permitirá que me sienta libre todavía por un poco de tiempo», contó Uderzo en una entrevista con el diario milanés 'Corriere della Sera', en la que reconoció que se consideraba una «afortunada» por no sufrir enfermedades a tan provecta edad. «Tener tan buena salud me sorprende también a mí. No tomo nunca medicinas, como mucho alguna pastilla para dormir».

El secreto para convertirse en centenario podría estar en saber gozarse la vida, según la experiencia de esta señora que supo superar momentos duros. La que considera su «única tragedia» fue quedarse viuda cuando tenía 52 años. De aquel golpe se repuso con la idea de que «estar vivo significa gozársela hasta el fondo» y «no renunciar a nada», por lo que decidió sacudirse la pena por medio de largas caminatas con las amigas.

«Me ayudó mucho a superar el luto. Cuando me jubilé me inscribí en un grupo de marcha y desde entonces no me he perdido ni una salida. Cada domingo a las 6 de la mañana se me puede encontrar en la puerta de casa preparada para partir. Me gusta mucho y no tengo ninguna intención de dejarlo», explicó Uderzo en su entrevista con el 'Corriere della Sera'.

Comer de todo y coger setas

Con gran sentido de agradecimiento, la señora se considera afortunada porque puede «comer de todo» e incluso sigue tomándose medio vaso de vino en las comidas. «Siempre me ha apasionado la vida. Me gusta ir a la montaña a coger setas», confiesa, explicando que, eso sí, intenta no alejarse mucho para no preocupar a su hijo. Para éste ha sido una sorpresa que haya conseguido renovar el carné de conducir y le pide siempre que le informe de adónde va con su automóvil . «Si no se lo digo me pondrá el gps para controlarme», cuenta entre risas.

Nacida en una familia de siete hijos de este pueblo ubicado en las estribaciones de los Alpes, a la señora solo le queda una hermana con vida, de 95 años. «A menudo voy a verla en bicicleta. También voy a visitar a los amigos y salgo. Me gusta hablar con la gente, intercambiar opiniones sobre las cosas de todos los días». Su edad no le impide seguir informada sobre la actualidad, lo que hace por medio de la televisión y leyendo los periódicos, de los que incluso recorta los artículos que más le interesan. «Y veo todavía muy bien, soy capaz de leer el periódico sin gafas».

