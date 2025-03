Aparece un bebé muerto envuelto en una manta en Granada

Un particular ha encontrado este viernes sobre las 11 horas a un recién nacido muerto que estaba envuelto en una manta y que podría estar ... semienterrado en un carril de tierra de una zona conocida como el Camino de la Barrera, en la barriada granadina de El Fargue. Policía Nacional se ha desplazado al lugar de los hechos y en estos momentos mantiene un cordón policial en la zona para tratar de recoger el mayor número posible de pruebas que sirvan para dar con el paradero del autor de la muerte de este bebé.

Según las fuentes consultadas, el bebé tiene el aspecto de un recién nacido que podría tener horas o días y que habría podido fallecer por hipotermia, asfixia o después de haber recibido algún golpe. La autopsia será determinante para saber cuáles han sido las causas del óbito.

Los investigadores tratarán ahora de averiguar el ADN de la criatura para ver si por ahí se puede descubrir la identidad de la madre, como uno de las pruebas que pueden ser determinantes en esta investigación.

Años atrás, en Granada se dio un caso muy parecido, después de que apareciera un bebé sin vida en la planta de basuras de Alhendín. La madre y el abuelo del bebé fueron arrestados como autores del homicidio después de desprenderse de la criatura y arrojarla a un depósito de pabsuras en un municipio del Valle de Lecrín.

Conmoción entre los vecinos

Silencio absoluto en este barrio granadino. Los vecinos no dan crédito. Al parecer, un hombre que sobre las once de la mañana paseaba por los alrededores habría encontrado al bebé -del que aún se desconoce la edad y el sexo-, según ha explicado a este periódico Antonio García, cuya vivienda se encuentra exactamente frente al lugar de los hechos.

«He llegado del centro sobre las doce y media y ya lo tenían todo acordonado. Me he asomado a ver qué pasaba y entonces les he oído decir que habían encontrado un bebé semienterrado», cuenta Antonio.

Según este vecino, el terreno en el que se ha encontrado el cadáver pertenece a la finca conocida como el Cortijo de La Pajiza. «Creo que ahí vive una familia. No sé si habitualmente, pero cuando paso por delante alguna vez veo luz», asegura el hombre.

En un ambiente completamente desolador, el coche fúnebre ha llegado a la finca poco antes de las dos de la tarde para proceder a la retirada del recién nacido, del que por ahora no ha trascendido más información.