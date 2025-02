Aparatos reacondicionados: OCU exige aumentar la garantía legal a 2 años para proteger al consumidor

Redacción Hoy Domingo, 2 de febrero 2025, 16:46 | Actualizado 19:38h. Comenta Compartir

Se calcula que la fabricación de un solo móvil precisa la extracción de 200 kg de materias primas y el consumo de 13.000 litros de agua. Un enorme impacto medioambiental que se multiplica por los hasta 15 aparatos electrónicos y electrodomésticos que puede haber en un hogar. Sin embargo, este impacto podría reducirse significativamente priorizando los aparatos reacondicionados frente a los recién comercializados, una decisión de compra que debería impulsarse desde las instituciones aumentando su garantía legal, señala OCU, en el marco de la Jornada sobre Derecho a Reparar en la que participan Daniel Arribas, Director General de Consumo y Javier Santamaría, Director Comercial de ANOVO.

Ahora bien ¿qué es lo que se considera como aparato reacondicionado? Porque, sorprendentemente, pero aún no existe una definición legal en España ni armonizada a nivel europeo, advierte OCU. De hecho, un 29% de los consumidores no lo distingue de un producto de segunda mano que vende un particular. No obstante, lo habitual es definirlo como un producto de segunda mano reparado o actualizado antes de su venta por un soporte técnico.

Lo cierto es que el mercado de los productos reacondicionados es hoy por hoy todavía incipiente: apenas el 24% de los consumidores ha adquirido uno alguna vez, por lo general un móvil, aunque pueden encontrarse ya todo tipo de aparatos. Y es que al desconocimiento general sobre este tipo de productos se unen otros obstáculos, como el porcentaje real de descuento (que varía entre el 20% y el 60% según un estudio de OCU sobre móviles) o la desconfianza en su calidad real. Una barrera, esta última, que podría reducirse aumentando la garantía legal para aparatos reacondicionados de 1 a al menos 2 años, tal y como solicita la organización.

De hecho, gran parte los comercios más conocidos ya ofrecen una garantía comercial ampliada de 36 meses para algunos productos reacondicionados; mientras que en Portugal se ha ampliado hasta 3 años, salvo acuerdo entre las partes para reducirlo a 18 meses. OCU considera que se trata de una decisión razonable, tratándose de aparatos ya revisados por un soporte técnico y, sobre todo, tras la ampliación en 2022 de la garantía de los productos nuevos de 2 a 3 años.

La sostenibilidad no es un lujo, es una necesidad, señala OCU. Por ello y en línea con el Pacto Verde Europeo firmado en 2019 y apoyado por Euroconsumers, la organización solicita que se incluya en la legislación europea y nacional:

- La definición legal y armonizada de lo que es un producto reacondicionado.

- La ampliación de su garantía legal de 1 hasta al menos 2 años. Y si se vende con la alegación «como nuevo», la garantía debería ser de 3 años.

- La información sobre las reparaciones realizadas y piezas usadas para ello, su Pasaporte Digital y la identificación del técnico y el punto de venta.

- La creación de una plataforma de reparadores de inscripción obligatoria.

- Y cuando se trate de un dispositivo digital, garantizar las actualizaciones del software, la duración de la batería y, si se reparó la pantalla, su protección frente al agua, por ejemplo.

Mientras tanto, OCU invita a los comercios adherirse al aumento del plazo de la garantía legal de 1 hasta al menos 2 años, tal y como ya hacen para algunos de sus productos reacondicionados muchos vendedores que comercializan sus productos en conocidas plataformas online.

Por último, OCU insiste en la importancia de desarrollar el Derecho a Reparar de los consumidores. En esta línea y en el marco del Proyecto REPper va a transmitir al Director General de Consumo la necesidad de que la futura Ley de Consumo Sostenible contemple una plataforma nacional de reparadores y la obligación de adjuntar siempre en cualquiera de sus servicios un formulario de reparación.