Apagar la calefacción o dejarla al mínimo: La respuesta definitiva para ahorrar en la factura Desmontamos el mito más extendido del invierno y te explicamos la estrategia más eficiente para mantener el confort sin que el gasto energético se dispare.

Tuanbyte Badajoz Martes, 25 de noviembre 2025, 12:03 | Actualizado 12:47h.

Con la bajada de las temperaturas, una duda asalta cada año a millones de hogares: ¿qué es más económico, apagar por completo la calefacción cuando no estamos, por la noche mientras dormimos o dejarla encendida a una temperatura baja? La creencia popular ha defendido durante mucho tiempo la última opción, pero la termodinámica desmiente éste mito completamente.

La inercia térmica

El concepto fundamental es la inercia térmica. Una vivienda no se enfría de forma instantánea, sino que pierde calor de manera progresiva. La velocidad a la que se enfría depende del aislamiento de la casa. Mientras mejor aislada esté (ventanas de doble acristalamiento, buenos cerramientos, aislamiento en paredes y techo), más lentamente perderá el calor acumulado.

Dejar la calefacción al mínimo (por ejemplo, a 15-17 ºC) significa que la caldera o el sistema de calefacción está trabajando de forma constante y activa para combatir la pérdida de calor y mantener esa temperatura. Este goteo continuo de energía se traduce en un consumo sostenido.

Apagar y Encender la Calefacción es casi siempre lo más Eficiente

La conclusión de la mayoría de los estudios es que, para ausencias superiores a 4-5 horas, es más eficiente apagar la calefacción por completo y volver a encenderla cuando se necesite.

La energía necesaria para calentar una casa fría desde, por ejemplo, 12ºC hasta 21ºC, aunque es un pico de consumo intenso, es menor que la energía gastada en mantenerla todo el día a 17ºC.

Al dejarla al mínimo, estás luchando constantemente contra la pérdida de calor, lo que suma un gasto mayor a lo largo del día.

Cuándo SÍ podría convenir dejarla al mínimo

En cambio, en los siguientes casos, si podemos dejarla encendida: 1 Ausencias muy cortas: Si sales solo un par de horas, no merece la pena apagarla, ya que la casa no se enfriará lo suficiente. 2 Viviendas con muy mal aislamiento: En estos casos, la casa se enfría tan rápido que recuperar la temperatura puede ser muy costoso. Aun así, la solución a largo plazo debería ser mejorar el aislamiento. 3 Para evitar condensaciones y humedades: En climas muy húmedos, mantener una temperatura mínima (unos 15-16ºC) puede ayudar a prevenir la aparición de humedades por condensación, que pueden dañar la vivienda y son perjudiciales para la salud.

Consejos Prácticos para un Ahorro Real

Programa el termostato: La mejor herramienta es un termostato programable. Configúralo para que se encienda una hora antes de que llegues a casa y se apague cuando te vayas a dormir o salgas.

Aprovecha la inercia: Por la noche, baja la temperatura a 16-17ºC. Dormirás mejor y ahorrarás.

Nunca calientes lo que no usas: Cierra las puertas de las habitaciones que no utilices.

El grado importa: Por cada grado que bajes el termostato, puedes ahorrar entre un 7% y un 11% en tu consumo energético. Una temperatura de 19-21ºC en invierno es más que suficiente para el confort.

Conclusión

El mito de que gasta más apagar y encender ha quedado obsoleto. La estrategia ganadora para ahorrar es la gestión inteligente a través de la programación, apagando la calefacción en largas ausencias y adaptando la temperatura a nuestras necesidades reales.