Antonio López, Adela Cortina, Valentín Fuster y Paco Arango reciben el Premio XLSemanal

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, acogió la noche del jueves la segunda edición de los Premios XLSemanal. Unos galardones con los que la revista líder de la prensa dominical reconoce la trayectoria de personalidades relevantes que con su labor enriquecen nuestra sociedad. En esta edición fueron premiados Antonio López, en la categoría Creación; Valentín Fuster, en Ciencia e Innovación; Adela Cortina, en Pensamiento, y Paco Arango, en Valores.

Otorgados por un jurado presidido por Fernando Belzunce, director Editorial de Vocento, e integrado por los directores de 17 de los 28 periódicos con los que XLSemanal se distribuye cada domingo, y por la directora de la revista, Mar Cohnen, los Premios XLSemanal fueron entregados en un acto presentado por la escritora Espido Freire al que siguió un cóctel al que asistieron algunas de las personalidades más relevantes del mundo de la empresa y la cultura, como Alicia Koplowitz, Jaime de Marichalar, Juan Entrecanales de Azcárate, presidente de honor de Acciona, y Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garrigues.

El evento contó con el mecenazgo de Reale Seguros, BBVA, Huawei y Cantabria Labs en los premios de Creación, Pensamiento, Valores y Ciencia e Innovación, respectivamente, así como con el patrocinio de Alfa Romeo y la colaboración de 5J, Damm, Montecillo y Nordés.

Abrió el acto Iñaki Arechabaleta, consejero delegado de Vocento, que resaltó que «hoy, más que nunca, es imprescindible el papel del periodismo exigente, riguroso y sólido para tener una sociedad mejor, más libre y más informada. Nuestro periodismo, y especialmente el de XLSemanal, es el de las luces largas, el que ilumina caminos e intenta construir».

Tras sus palabras, Mar Cohnen, directora de XLSemanal, dio las gracias a Antonio López, Valentín Fuster, Adela Cortina y Paco Arango «cuatro personalidades que con su trabajo, genio y compromiso construyen para todos progreso, entendimiento y también belleza». Cohnen señaló también que «casi 30 diarios líderes confían cada domingo en nuestro trabajo. Eso hace de XLSemanal, sin lugar a dudas, el ejercicio de transversalidad y convivencia entre cabeceras y empresas más exitoso del panorama editorial. Es un hecho insólito en España».

Antonio López es, como dijo la directora de XLSemanal, «el pintor realista más importante de este siglo». En su emotiva intervención, el genial artista quiso recordar y homenajear «a la escuela de Bellas Artes de San Fernando donde yo estudié —dijo—: aquí pasé una muy importante parte de mi vida». Recordó sus primeros pasos con los pinceles, su viaje desde Tomelloso a Madrid con 13 años y su preparación para entrar en la Escuela de Bellas Artes. «A veces, por algún motivo, la vida me vuelve a traer a este lugar. Estos espacios con sus pinturas y esculturas tan nobles, tan unidos a mi juventud, son para mí algo inolvidable y limpio», explicó.

La filósofa Adela Cortina, catedrática emérita de Filosofía por la Universidad de Valencia y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, ha dedicado su vida a trazar una ética mínima que aglutine los valores que compartimos como seres humanos. «La filosofía tiene que meterse en la vida y cambiar las cosas. Es una enorme alegría que este premio sea al pensamiento. Este es un momento maravilloso para potenciar el entendimiento y acabar con las crispaciones. En nuestro país es muy posible entenderse. Muchos españoles están deseando ponerse de acuerdo y construir todos juntos sin excluir a nadie. La filosofía sirve para algo, sirve para pensar cómo podemos hacer un mundo mejor. Merece la pena».

El cardiólogo Valentín Fuster, doctor honoris causa por más de veinte universidades, es uno de los investigadores más citados y reconocidos del mundo. Dirige el Instituto Cardiovascular del Hospital Mount Sinaí de Nueva York y preside el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, en Madrid. «Conocemos más la enfermedad que la salud. Y solo si conocemos la salud podremos prevenir la enfermedad», arrancó Fuster. Y nos habló de su nuevo proyecto tanto o más educativo que médico, con la intención de concienciar a los más jóvenes sobre la importancia de la alimentación y la vida sana para evitar ser adultos enfermos. «Hemos empezado un proyecto con 50.000 niños de todo el mundo. Les enseñamos cómo funciona el cuerpo y a controlar las emociones. Son muy importantes los primeros diez años de la vida. Yo le diría al Gobierno de este país que debería haber una asignatura de Salud en los colegios. Es fundamental y no existe».

Paco Arango ha sido distinguido por su labor al frente de la Fundación Aladina, una organización que cada año acompaña a más de dos mil niños con cáncer y a sus familias y que ha financiado un ala de trasplantes de médula ósea y la primera unidad de cuidados paliativos pediátricos de España. «Yo me llevo la gloria, pero lo que hace Aladina se debe al trabajo de gente extraordinaria. Aladina cuida a los niños desde el primero hasta el último día en caso de que fallezcan, cosa que sucede lamentablemente en un 20 por ciento de los casos». Arango dedicó el premio a tres personas. «A Álvaro, que falleció la semana pasada a los 7 años; a Telma: que está en plena guerra, como en Ucrania; y a Guille que se salvó contra todo pronóstico: ahora estamos preocupados porque no beba demasiadas copas ni vuelva demasiado tarde a casa. Es la vida. Seguiremos luchando. Como les digo a los niños, el bicho no nos va a quitar la sonrisa».

Junto a los premiados, y de izquierda a derecha, Alfredo Jiménez-Millas, director general de Vocento Medios; Fernando Belzunce, director editorial de Vocento; Mar Cohnen, directora de XLSemanal; Samary Fernández-Feito, directora del Área de Lujo y Estilo de Vida de Vocento; Iñaki Arechabaleta, CEO de Vocento; Carmen González Gens, vicepresidenta de Huawei España; Rafael Martínez, director corporativo de Cantabria Labs; Antoni Ballabriga, Global Head of Sustainability de BBV, e Ignacio Mariscal, CEO de Reale Seguros.

Los cuatro galardonados recibieron una obra creada en exclusiva para estos premios por la artista iraní Shirin Salehi. Entregaron los premios Carmen González Gens, vicepresidenta de Huawei España; Rafael Martínez, director corporativo de Cantabria Labs; Antoni Ballabriga, Global Head of Sustainability de BBVA, e Ignacio Mariscal, CEO de Reale Seguros

Al evento acudieron también los escritores Arturo Pérez-Reverte, Lorenzo Silva, Carmen Posadas y Miguel Munárriz; los actores Miguel Rellán y Ginés García Millán; los periodistas Juan Luis Cano y Marta Robles; el fotorreportero Álvaro Ybarra Zavala, el coronel Diego Pérez de los Cobos, el empresario Santiago Bergareche y el economista Borja Baselga.