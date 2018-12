Anticonceptivos, romper un tabú casa por casa Tres 'ladies health workers' posan con pastillas 'antibaby'. :: garazi barriuso y lourdes pérez / FOTOS: La mayoría de las paquistaníes no tienen derecho a decidir sobre su maternidad L. PÉREZ Jueves, 27 diciembre 2018, 08:56

Ytú, ¿cómo haces para no tener más hijos?». La pregunta describe de un plumazo la distancia que separa Pakistán de cualquier país avanzado. La formula la más campechana y atrevida de las madres que han recibido esta calurosa mañana de finales de noviembre a la periodista y a Garazi Barriuso, la representante vasca de Unicef que la acompaña, en una escuela de educación reglada para niñas. Los anticonceptivos no son desconocidos para las paquistaníes, nunca lo han sido en la red de confidencias que tejen las mujeres en cualquier lugar del mundo. Pero el tabú aún es tan poderoso aquí como para que se sonrojen cuando sale a colación el (infructuoso) control de la natalidad en el país. Y ninguna de ellas -al menos no para este reportaje- admite abiertamente que los utiliza. Aunque las 'ladies health workers' las distribuyen entre los medicamentos que financian los responsables gubernamentales, en una ilustrativa farmacia ambulante con analgésicos, hierro o complejos vitamínicos.

Esta suerte de 'trabajadoras sanitarias' pertenecen a las comunidades vecinales o rurales, a las que conocen tan al dedillo como para saber qué asistencia se puede permitir cada familia con el limitado dinero de que suelen disponer. Se les proporciona formación y reciben un salario. Y están amparadas por ese entramado comunitario, de tal forma que la atención bajo pago solo la cobran si los hogares cuentan con recursos para ello. Es un sistema tan modesto y solidario como inimaginable hoy en una Sanidad universal, tecnificada y profesionalizada como la nuestra. Pero en Pakistán ayuda a llegar donde no llegan los restringidos servicios públicos. Las 'ladies health workers' pasan 'consulta' en sus propias viviendas, identificadas con letreros pintados en barriadas de casas paupérrimas. Dan consejo y transmiten, boca a oreja, algo tan esencial como la información. Y si es necesario, hacen de matronas en partos que no presenten complicaciones extremas.

Y luego están las cajas, esas cajas que contienen medicinas salvadoras y las píldoras 'antibaby' que las parejas utilizan, pero sin que ello haya atemperado la presión demográfica a la que Pakistán no puede hacer frente. En una de las comunidades depauperadas que recorren las 'ladies health workers', Shazia cuida a su niña de tres meses. Es su tercer hijo en cinco años, y todos han nacido en el ambulatorio BHU Dograi Kallan en vez de en casa, gracias a las recomendaciones y la atención de las 'trabajadoras sanitarias'. «La 'lady' me fue muy útil, me dio mucha información y hablo de ello con mis amigas. Sí, también hablo con ellas de las pastillas (anticonceptivas), pero yo no las uso», explica Shazia.

Shazia ha tenido tres hijos en cinco años. Parará si el siguiente «es un niño»

Se trata de un relato frecuente: aunque la contracepción está admitida, no se recurre a ella. O no resulta aún confesable para las paquistaníes que la adoptan a fin de frenar las proles desbordantes. Media docena de hijos no supone una descendencia inhabitual en Pakistán. La planificación familiar resulta todavía terreno por conquistar y el derecho a decidir de las mujeres tampoco se estila. Shaiza dice querer «un hijo más». «Y si es un niño, pararé».