«Los antecedentes no deberían ser secretos, hay mujeres conviviendo con agresores sin saberlo»

José Francisco Cobo (Logroño, 1958) es el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, juzgado por el que pasan todas las ... denuncias contra agresores machistas de la comunidad. Lleva 40 años en la judicatura, aunque su nombre quedará irremediablemente ligado para siempre al juicio de 'La Manada', cuya controvertida sentencia firmó en 2016. Hace una década también impuso la primera condena con jurado popular a un asesino machista en el territorio: 22 años cárcel.

- ¿A qué atribuye la espiral de crímenes machistas que registra España?

- No hay una respuesta única. Está claro que los sistemas de prevención no han funcionado adecuadamente, quizá no estamos transmitiendo de una forma adecuada a las víctimas que si denuncian van a estar más protegidas, que existen sistemas para ayudarlas.

- Algunas víctimas sí que habían denunciado a sus agresores.

- El gran fracaso es social. No conseguimos implantar una cultura del respeto a la integridad de las mujeres que son agredidas por el simple hecho de ser mujeres. En algunos casos por maltratadores muy jóvenes.

- ¿Qué lleva a un adolescente criado en esta nueva era en la que ya se intenta prevenir la violencia de género a convertirse en un maltratador?

- Yo los llamo 'nuevos paraísos', algunos viven en una libertad mal entendida. Que puedan acceder al porno a muy corta edad es una auténtica barbaridad. Acaban banalizando el sexo y las relaciones afectivas.

- Pues Internet no va a desaparecer de nuestras vidas.

- Hay que insistir en la concienciación y la educación, empezando por quienes están más cerca de ellos.

- Hay agresores de 20 años, de 50, de 80... ¿Encuentra algún patrón común entre los que pasan por su juzgado?

- Quizá que muchos arrastran antecedentes policiales que no han sido adecuadamente visibilizados. Opera el derecho a la privacidad y solo pueden consultarse en procesos policiales, pero creo que habría que replanteárselo si la consecuencia de no contarlos puede suponer una agresión.

- ¿Habla de crear registros de maltratadores como los de agresores sexuales?

- Hablo de facilitarle la información a las mujeres que acuden a denunciar este tipo de situaciones, porque muchas no saben que conviven con personas que tienen antecedentes por maltrato.

- La ministra de Justicia reclamó hace unos días que se impongan más pulseras de control porque «ninguna mujer ha sido asesinada portando una».

- Desde el punto de vista judicial implementar pulseras al principio generaba un cierto rechazo.

- ¿Entra en juego el componente de señalar a la maltratada y no al agresor?

- Esa es la cuestión. La experiencia me dice que merece la pena porque el sistema funciona muy bien. Hoy en día son dispositivos casi imperceptibles, tenemos casos de adolescentes portándolas en su día a día en el colegio, con todo lo que eso conlleva, sin problemas.

- ¿Y entonces por qué no hay una pulsera por cada amenazada?

- Porque es un dispositivo muy caro. No solo el coste económico, también el de personal que debe estar pendiente de todas las señales que emiten 24 horas al día. Actualmente se impone en los casos señalados como más graves.

- ¿Tienen los juzgados todos los medios necesarios para hacer frente a la violencia de género?

- Digamos que se ha mejorado bastante.

- ¿Vigilar a todos los potenciales agresores es posible?

- Esa medida sería la mejor, pero tampoco se puede imponer de forma generalizada porque afecta seriamente a la intimidad de las personas.

- ¿Las condenas de cárcel largas tienen algún efecto en maltratadores o agresores sexuales?

- La pena debe ser proporcional a la conducta antijurídica y obviamente el asesinato de una mujer debe tener una sanción grave, fuerte, dura. Lo que hay que hacer es aprovechar ese largo tiempo para aplicar políticas reeducativas. Un maltratador que no participa en este tipo de iniciativas no accede a permisos penitenciarios llegado el momento.

- ¿La reinserción es posible tras pasar por prisión?

- Sí, pero fiar al poder taumatúrgico del Derecho Penal estas cuestiones no es bueno.

- ¿Quiere decir que la cárcel no hace milagros?

- Además es que la amenaza de una pena larga para ciertas personas... digamos que una vez metidos en gastos les da igual.

- ¿Y qué se puede hacer ante quien le da igual pasar en prisión dos años o veinte?

- No tengo respuesta para eso. Se me ocurren cosas pero no sé si son muy... cosas que se aplican ya en lugares como la aparente cuna de la democracia que es Estados Unidos.

- ¿La ley del 'solo sí es sí' está consiguiendo lo opuesto a lo que buscaba al eliminar del Código Penal el delito de abusos y abaratar las penas a agresores?

- El problema es tipificar dos conductas en un mismo reproche penal. El Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado ya anunciaron lo que iba a pasar...

- ¿Hay solución?

- Cuando el Código Penal del 79 se reformó en el 95 se incluyó una disposición transitoria en la que se fijaba que, como había criterios tan diferentes, no cabía la retroactividad. En este caso no hay una disposición así, aunque tampoco creo que haya que rasgarse las vestiduras. En la mayoría de casos hablamos de rebajas de entre 4 meses y un año.

- ¿No es incoherente en una ley planteada para mejorar la protección de las víctimas?

- Lo único que demuestra es que los promotores de la ley han obrado con precipitación.

- ¿Cómo sienta en la judicatura que el Gobierno diga que dará pautas para que se «aplique bien» la ley o cuando la ministra de Igualdad habla de «machismo» judicial?

- Bueno, son opiniones políticas. Nuestro único compromiso es la sumisión al imperio de la ley. El texto de la ley de libertad sexual es el que es y nos toca interpretarlo.

- Reforma del Poder Judicial y del Constitucional, la polémica del 'solo sí es sí', la de los delitos de sedición y malversación... ¿Pueden los jueces sacudirse el estigma de la politización después de todo esto?

- Yo pediría que se distinga entre los órganos del gobierno de los jueces y lo que se hace en los juzgados. Todo lo que está ocurriendo es deplorable, y lo único que consigue es que perdamos legitimidad ante la sociedad, que perdamos la 'auctoritas'. Flaco favor nos hacen estas cosas que relata y otras internas.

- Pero son los propios jueces los que se autodenominan progresistas o conservadores.

- Esa es la pega interna, sí. El problema es que el estereotipo se aplica de forma generalizada al ejercicio de nuestras funciones. Yo pediría un voto de confianza.