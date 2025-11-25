Andrés Millán, abogado y divulgador, aclara la excepción de las balizas V16: «Si viene un vehículo de Portugal y pone los triángulos, no le multarían» El abogado viral en TikTok ha hablado de las obligaciones legales y sanciones que puede aplicar la DGT por la nueva luz de emergencia

El abogado laboralista Andrés Millán, reconocido en redes sociales como 'lawtips', ha hablado abiertamente de la nueva normativa de la DGT sobre las balizas V16 que tanta polémica están generando. El dispositivo es obligatorio y deberá estar en todos los coches españoles a partir del 1 de enero del 2026. «Somos el único país del mundo que tiene que aplicar esto. La gente no se está enterando y es obligatorio y muchísima gente no tiene el dispositivo todavía y los triángulos de emergencia ya no valdrán para nada», señala Millán.

«Es una luz de emergencia para colocar en tu coche si tienes un accidente que tiene que estar homologada y contar con conectividad geolocalizada, sólo valen las que la DGT pone en su página web y al contrario de lo que ocurre con las promesas que hacen los políticos como franquiciar el IVA a los autónomos, en este caso no va a haber prórrogas ni excusas», apunta el experto. «Se aplica a partir del 1 de enero de 2026 y si no, multa de 200 euros», añade contundente.

Como explica la propia DGT, no se podrán seguir utilizando los triángulos de emergencia, sólo valen las valizas V16 conectadas. Eso sí, apunta Millán, «hay una excepción: la de aquellos vehículos que estén matriculados en otros países y se encuentren en situación de circulación internacional».

España es el único país del mundo que tiene que aplicar esta luz V16, «entonces si viene un vehículo de Portugal o de Francia, entra, pone los triángulos de emergencia y le multarían. Pues no, por normativa europea, dado que todos tenemos que aplicar las mismas normas y en el resto de Europa no se aplica el triángulo V16, pues sólo nos afecta a los españoles», explica. «O sea, tú como español vas a estar geolocalizado y además si no llevas la valiza V16 te pondrán una multa, pero si viene un tío de Portugal, de Francia o de donde sea, no le aplica, sólo nos aplica a nosotros», añade.

En su discurso habla, además del coste de estas balizas, del mantenimiento que van a suponer, y es que guardarlas en la guantera del coche es suficiente, su mantenimiento requiere atención: si funcionan con pilas, estas deben reemplazarse cada año; si se alimentan con batería, es necesario realizar una carga completa anual.

¿Tendrá la DGT tu ubicación permanentemente con estas balizas?

Pues no. Aunque existe cierta confusión sobre la geolocalización (algunas personas creen que la baliza permitirá seguir tu ubicación de forma permanente), según la DGT, esto es incorrecto: la baliza no podrá seguir tu velocidad ni rastrearte continuamente, solo transmite la posición cuando se activa en caso de accidente.

«Algunas personas piensan que quitarle las pilas podría evitar la geolocalización, y aunque no se puede afirmar nada con seguridad fuera de la información oficial, la DGT asegura que no habrá seguimiento permanente», explica el abogado. «Con el paso del tiempo, el asunto puede parecer más confuso, y lo cierto es que España será el único país del mundo que aplicará esta normativa de manera obligatoria, lo cual genera ciertas dudas y preocupaciones», zanja.