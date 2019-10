No se andan con chiquitas Orlando (Florida). La pequeña Kaia, en brazos de su abuela, Meralyn Krkland, que denunció lo ocurrido en la televisión:: Whmgtv Una niña de 6 años fue esposada y llevada a comisaría por tener una rabieta en una escuela de Florida. En Estados Unidos es legal, pero el oficial fue despedido por no informar a su supervisor INÉS GALLASTEGUI Martes, 1 octubre 2019, 14:02

Kaia Rolle fue detenida la semana pasada por pegarle una patada a un empleado de una escuela de Florida. La Policía la metió esposada en un coche patrulla y, una vez en comisaría, le tomó las huellas dactilares y le hizo fotos de frente y de perfil para abrirle una ficha por un delito de agresión. Pura rutina, si no fuera porque Kaia aún viste uniforme escolar, lleva un lacito azul claro en el pelo y hace pucheros en brazos de su abuela cuando se siente insegura: es una niña de 6 años. No es la primera ni será la última vez que un infractor jovencísimo es arrestado en Estados Unidos, donde la ley de algunos estados lo permite y la Policía dispone de esposas en miniatura, pero quizá el caso de esta pequeña afroamericana y del otro niño de su edad arrestado ese día en un incidente distinto por el mismo agente haya batido el récord. El asunto ha causado un escándalo nacional y el responsable ha sido despedido porque no tenía autorización de su supervisor.

¿Qué clase de rabieta tuvo la pequeña para obligar al colegio a llamar a la Policía? ¿La de la niña del exorcista? No está claro, porque la Academia Lucious y Emma Nixon, un centro concertado de Orlando, no ha querido comentar el asunto. De hecho, si conocemos el nombre de la niña y su imagen se ha hecho pública es porque su abuela, Meralyn Kirkland, decidió contar su caso ante la televisión local con ella en el regazo.

LEGISLACIÓN LEY DE MENORES En España los menores de 14 años son inimputables y los de 14 a 18 son juzgados en virtud de una ley específica. PENA DE MUERTE En EE UU los niños a partir de 6 años pueden ser juzgados en el sistema de justicia juvenil y, en algunos estados, procesados como adultos desde los 10. Desde la reinstauración de la pena de muerte en 1976 hasta su abolición para delincuentes juveniles en 2003, 22 jóvenes fueron ejecutados por delitos cometidos cuando eran menores.

Según la mujer, el 19 de septiembre la llamaron de la escuela para decirle que la pequeña había pegado una patada a un profesor y que iba a ser acusada de agresión. Kirkland trató de explicar al oficial Dennis Turner que su nieta padece apnea del sueño y este trastorno le produce efectos secundarios que pueden influir en su carácter. «Yo también tengo apnea del sueño y no me comporto así», replicó el policía.

En el Estado de Florida, el arresto de un menor de 12 años precisa la aprobación de un supervisor, pero Turner, un agente retirado el año pasado que ejercía como policía asignado a la escuela, no había obtenido ese permiso. Kaia tuvo la suerte de que el funcionario encargado de tramitar su ficha en comisaría advirtió la anomalía y la devolvió al colegio. En cambio, el otro crío de 6 años detenido el mismo día por Turner por otra supuesta infracción terminó procesado por un tribunal de menores antes de ser devuelto a su familia.

El jefe de Policía, Orlando Rolón, abrió una investigación interna y, tras decidir el despido del agente responsable, pidió perdón en rueda de prensa a las familias afectadas: «Como abuelo, puedo imaginar lo traumático que fue». El 'Orlando Sentinel' ha revelado que Dennis Turner fue acusado en 1998 de maltratar a su propio hijo de 7 años y suspendido de empleo mientras duró la investigación, cuyo resultado no fue aclarado. En 2016, según el diario local, fue amonestado por uso excesivo de la fuerza después de aturdir cinco veces a un detenido con una defensa eléctrica.

La poli o el coco

La fiscal del Estado, Aramis Ayala, dijo a la CNN que su departamento no presentaría cargos contra la escolar: «Estos niños tan pequeños deben ser protegidos, alimentados y disciplinados de una manera que no dependa de la administración de justicia».

Pero no siempre ocurre así. En enero de 2019, un chaval de 7 años de la escuela Coral Way K-8 de Miami, también en Florida, fue detenido por atacar a una profesora que le había regañado por jugar con la comida. El crío, que ya había protagonizado un episodio violento semanas antes, la agarró del pelo y le dio puñetazos hasta que los dos cayeron al suelo. El padre, Rolando Fuentes, accedió a que su hijo fuera enviado a un centro de terapia psicológica para evitar el arresto, pero criticó que le pusieran las esposas como si fuera un delincuente.

Otras veces las propias familias confían más en las fuerzas del orden que en el coco. Como Chiquita Hill, una madre que se puso de acuerdo con la Policía local de Columbus (Georgia) para que fueran a casa a darle un susto a su hijo Sean, de 10 años. ¿El delito? «Ser maleducado e irrespetuoso, no escuchar, contestar mal y no hacer los deberes». ¿La pena? Cinco minutos de charla, esposado, en el asiento trasero de un coche policial. «No sé lo que le dijeron, pero volvió asustado y diciendo: 'No lo haré más'», reconoció Hill.