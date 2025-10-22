HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Andalucía informa de que se ha restablecido el acceso a los historiales médicos de las afectadas por los cribados

La asociación aque agrupa a las afectadas denunció ayer la posible destrucción de mamografías y pidió a la Fiscalía que estudiara el caso

T. Nieva

Miércoles, 22 de octubre 2025, 10:33

Comenta

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha restablecido esta pasada madrugada el acceso a los historiales médicos de los pacientes horas después de que la ... asociación Amama, que aglutina a las afectadas por los cribados de cancer de mama en Andalucía, denunciaran la posible destrucción de mamografías y pidieran a la Fiscalía que estudiara el caso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El avión Badajoz-Madrid impacta contra un hangar en el aeropuerto
  2. 2 Colate, nuevo presidente del CD Badajoz tras la renuncia de María Bernabé
  3. 3 Extremadura convoca 333 plazas para las próximas oposiciones docentes, 126 de Infantil
  4. 4 El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
  5. 5 Herido un hombre ebrio tras ser atropellado en Badajoz
  6. 6 Los sindicatos convocan una segunda huelga en la educación pública el 7 de noviembre
  7. 7 Un frente atlántico dejará cantidades importantes de lluvia y descenso térmico
  8. 8

    Carlos Lobo, promotor: «Habrá Extremúsika en 2026, lo que falta por decidir es si será en Cáceres»
  9. 9 Es oficial: una nueva tienda de deportes abre sus puertas en El Faro
  10. 10

    Los extremeños podrán cazar y pescar en otras nueve comunidades sin hacer más trámites

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Andalucía informa de que se ha restablecido el acceso a los historiales médicos de las afectadas por los cribados

Andalucía informa de que se ha restablecido el acceso a los historiales médicos de las afectadas por los cribados