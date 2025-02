Una anciana, en la calle tras alquilar su casa a un vecino en Ciudad Real

Una vecina de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Dolores Pérez, de 71 años, se ha quedado en la calle después de haber alquilado su modesta casa a un vecino que desde principios de año se niega a marcharse a pesar de que el contrato ... de alquiler ha caducado. Además, el inquilino se niega a pagar el alquiler -300 euros al mes- y los recibos de electricidad y agua desde principios de año.

Dolores regresó de Madrid a Alcázar de San Juan junto a sus tres hijas tras enviudar a los 46 años. Se trasladó a una pequeña casa familiar de 60 metros cuadrados situada en el número 32 de la calle Recreo de esta localidad de 30.500 habitantes y se gastó sus ahorros en reformarla para hacerla habitable. Hace un año decidió ponerla en venta «para me cuiden en una residencia de aquí con el dinero de la venta y la pensión mínima que cobro, que es de 400 euros», explica.

Una inmobiliaria colocó un cartel en una de las ventanas y casi de inmediato un vecino le pidió como favor que se lo alquilara durante siete u ocho meses hasta que le entregaran una vivienda pública. «Los conozco desde hace 25 años y me convencieron. Incluso les hice un contrato de un año para que no se agobiaran con el tiempo y yo me marché a vivir con una de mis hijas», relata Dolores, que padece una enfermedad pulmonar y tiene problemas cardíacos. «También me pidieron como favor que los empadronara para que una hija pudiera escolarizarse en un colegio», cuenta. Pero llegó febrero y desde entonces se niegan a marcharse. «A mí me da igual el dinero. Lo único que quiero es que se vayan para poder vender la casa», se lamenta Dolores, que reconoce sentirse «muy deprimida y con mucha ansiedad» por la situación que está viviendo.

Pendiente del desahucio

Desde febrero hasta ahora Dolores se ha visto obligada a interponer una denuncia en el juzgado para iniciar el proceso de desahucio y ha tenido que soportar una agresión física a una hija por parte de los inquilinos: «Le arañaron la cara». Actualmente reside con una de sus hijas -«si no es por ella, estaría en la calle», lamenta- y su principal preocupación ahora es que los inquilinos le devuelvan la casa destrozada una vez se ejecute la orden judicial de desahucio para la que aún no hay fecha. También teme que ella tenga que asumir el abono de los recibos de luz y agua impagados desde principios de año.