Por amor al arte

Izaskun Errazti Sábado, 23 de septiembre 2023

Exiges a la profesión que te dé de comer, pero es tan complicada que no se puede». Lo dice Rubén Martínez, un actor de origen ... aragonés afincado en Madrid que sabe lo que es coger la ola buena, esa que de repente te arrastra hasta la pequeña pantalla y te hace visible con series como 'Élite' o 'Antidisturbios'. Pero ha sido un hombre precavido. «Siempre he tenido un plan B», confiesa, porque «en este trabajo no hay continuidad». Su formación como docente, un mundo que exploró antes que el de la interpretación, le ha permitido «pagar las facturas» y ahora trabaja como coach. Pero tiene miedo. «No quiero que me dejen de ver como actor».

Un informe de la Fundación La Caixa ratifica con datos estas reflexiones. La vida de los artistas y los profesionales de la Cultura resulta como mínimo «complicada». Lo ha sido históricamente y la pandemia no ha ayudado. La precariedad se ha instalado en el sector, una precariedad que supera con creces la media del país y que forzó incluso la puesta en marcha de Ayuda Actúa Alimenta, una asociación de apoyo a los trabajadores de la Cultura que peor lo están pasando. El sector generó alrededor del 2,4% del PIB en 2019 y un 3,5% del empleo total un año después. Además, resulta beneficioso para la sociedad «en aspectos como la inclusión, el bienestar personal o la educación». Pero, a pesar de ello, goza de poco reconocimiento social, profesional y económico, según figura en las conclusiones del informe elaborado por Victoria Ateca –profesora de la Universidad del País Vasco fallecida el pasado diciembre– y Anna Villarroya, de la Universitat de Barcelona, en base a una encuesta realizada a 1.384 artistas y profesionales culturales en 2022. Ampliar La intermitencia es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los artistas. E.C. «El mayor problema es la inestabilidad», subraya Fernando Montoya, actor, escritor y director de una veintena de montajes que ha iniciado una nueva vida personal y profesional en Las Palmas, donde ahora trabaja en dos producciones. Vinculado durante 25 años a un centro de formación teatral y a un festival de sello vasco, nunca se ha cerrado puertas. «Siempre he recomendado a mis alumnos que se abran a todas las posibilidades que ofrece la profesión. Si hay quien puede vivir de esto es porque lo mismo está programando que escribiendo, dirigiendo o colaborando con otras compañías», explica. Una combinación de actividades que «enriquece», pero que puede resultar «agotador». Presión La realidad es dura. Más de la mitad de los profesionales percibe dificultades a la hora de vivir de un trabajo que para el 38% de los encuestados es «vocacional». De hecho, casi el 60% de los representantes del sector declara ganar menos de 1.500 euros mensuales por su actividad cultural, una cantidad sensiblemente inferior a la renta salarial media española, de 2.087 euros en el año 2021. «Si lo que buscas es una estabilidad no sólo económica, sino más emocional e incluso de espacio, olvídate», aconseja Montoya. Sólo un 36% de los consultados en el sondeo realizado por la Fundación La Caixa consiguió siempre o casi siempre el equilibrio entre la vida personal, familiar y profesional, siendo especialmente complicado para los jóvenes de hasta 35 años, los hombres y los artistas con baja cualificación académica. Enganchada a 'Adictos', la obra en la que comparte escenario con Lola Herrera y Ana Labordeta, Lola Baldrich sostiene que «no hay industria teatral en este país, y la que hay es muy pequeña, pese a las fanfarrias y las fiestas de los premios de cine». Y lo dice desde una situación de privilegio, porque figura dentro de ese escaso 8% «de los que vivimos de esta profesión». El máster de Gestión cultural que acaba de terminar le ha permitido ahondar en la realidad y tener una visión «no sé si catastrofista, pero objetiva y clara». El siglo pasado, recuerda, «se desmoronaron un montón de compañías con nombre propio. La de Fernando Guillén Cuervo, la de Nuria Espert... Y con ellas desapareció gran parte de la producción teatral privada». En los 90 se crearon redes de distribución y el teatro se hizo accesible para el pueblo. Pero cuando desaparecieron las ayudas se vaciaron las salas. «Y con la sucesión de crisis que llevamos lo primero que se tambalea es la Cultura. Es una pena, un dolor, porque nos ayuda a sobrevivir. El ser humano necesita unas agarraderas espirituales, y se las da el arte», defiende la actriz y cantante toledana. Ampliar Trabajo entre bastidores antes de una representación teatral. E.C. Organismos internacionales como la Unesco y algunos gobiernos le dieron la razón cuando elevaron la Cultura a la categoría de bien esencial o público. Su papel fundamental para combatir el aislamiento y la soledad quedó patente durante la crisis sanitaria. Sin embargo, sólo el 5% de los artistas siente que la sociedad les reconoce este mérito. «Si la Cultura se cerrara y nos pusiéramos en pie de guerra no habría nada», apunta Unai Izquierdo, periodista y actor vizcaíno que «hasta antes de ayer» ha compaginado ambas facetas profesionales para ir tirando. «Sabía dónde me metía». Trabajar la autoestima Sin «soltar el teatro, que siempre te abre puertas», Izquierdo enseña el oficio en la escuela de Arte Dramático del Gobierno vasco, donde se emplea a fondo para que sus alumnos ganen autoestima. «Es el 50% de mi trabajo, hay que prepararles para un mundo que es muy duro», advierte. El Estatuto del Artista, aprobado en el primer Consejo de Ministros de 2023, busca mayor protección para un sector marcado por la intermitencia. «Pero, ¿a quién va a ayudar? A una media muy escasa», plantea Baldrich. «A los que trabajan siempre y mucho, ni les va ni les viene, esos no piden paros. ¿Y a los que no trabajan nada? ¿Cómo van a acumular días quienes han tenido que reciclarse y hacer dos trabajos a la vez, el que te da de comer y este, por amor al arte?». El Observatorio de Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) constató el pasado año que el sector cultural fue uno de los que más contratos laborales perdió durante la pandemia. Según el informe de La Caixa, el 28% de los profesionales consideró entonces abandonar su actividad creativa. Pero fueron los trabajadores más jóvenes (36%), los de las artes plásticas (33%) y los de las artes escénicas y audiovisuales (31%) quienes más se plantearon esta alternativa. Son muchas las escuelas de teatro que funcionan a pleno rendimiento. De algunas de ellas salen cada año «un centenar de actores o más», apunta Izquierdo. «Y eso es crear faltas expectativas en lugares donde no hay industria». Así, los jóvenes que entran en la rueda sufren peores condiciones materiales y de vida que otros grupos de edad. El 70% de los menores de 35 años atraviesa dificultades económicas y el 63% trabaja de manera irregular. La alternativa para muchos está en la hostelería, «pero el que viene de poner copas hasta las cuatro de la mañana y se mete en un ensayo a las nueve no tiene ni el cuerpo ni la concentración que se necesita. Este es un trabajo muy físico».

